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川普「和平委員會」空轉？170億美元承諾 世銀帳戶一毛錢沒收到

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普（左二）主導的和平委員會雖獲170億美元資金承諾，但世界銀行管理的官方帳戶至今未收到任何款項。美聯社
川普（左二）主導的和平委員會雖獲170億美元資金承諾，但世界銀行管理的官方帳戶至今未收到任何款項。美聯社

美國總統川普四個月前高調成立、負責戰後加薩重建的「和平委員會」（Board of Peace），儘管獲得多方承諾提供至少170億美元的資金，但知情人士透露，由世界銀行管理的官方基金帳戶至今「一毛錢沒收到」。

川普曾邀約各國領導人加入和平委員會，捐助10億美元即可取得永久會員資格，但尚無國家願意支付這筆費用。部分成員國承諾為加薩重建與援助方案提供70億美元，川普則表示美國將投入100億美元。不過，相關資金據悉至今仍未進入由世界銀行管理的正式基金帳戶。

和平委員會的發言人與另一位知情人士表示，該委員會目前透過其在摩根大通的帳戶直接收取捐款，部分資金由捐助國直接指定用途。這也意味相關資金缺乏獨立透明監督，引發外界質疑。

上述直接捐款包括：摩洛哥投入大約2,000萬美元，用於支付委員會高層與技術委員會薪資；以及阿拉伯聯合大公國提供1億美元培訓加薩新警察部隊，但該計畫尚未啟動，資金也被凍結。這些都不經過世界銀行管理的官方基金帳戶。

川普今年1月成立該組織，稱其為「最具影響力的國際組織之一」。他的女婿庫許納提出AI驅動的「未來加薩」藍圖，包括興建摩天大樓與高級住宅區。但目前為止，重建計畫幾乎沒有實質進展。

知情人士指出，目前加薩境內基礎設施嚴重毀損，安全與行政系統也尚未恢復正常運作，使多數援助與重建資金無法正式啟動。美國國務院原擬重新分配約12億美元援助，同樣尚未撥款。

世銀 川普 加薩

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