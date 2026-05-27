日參院拍板設「國家情報會議」 高市：情報改革第一步

日本參議院今天通過「國家情報會議設置法案」，正式建立由首相主導的情報統籌機制。日本政府預計最快7月成立「國家情報局」，並將進一步推動情報體制改革，研議制定防範外國勢力間諜活動的「防間諜法」，以及成立獨立情報機構「對外情報廳（暫稱）」。

每日新聞報導，根據法案，國家情報會議將由首相高市早苗擔任主席，屬閣僚級會議體，目的是打破警察廳、外務省、防衛省及公安調查廳等現有情報機構「縱向分割」的局面，強化政府整體情報整合與分析能力。內閣官房旗下的「內閣情報調查室」也將同步升格為「國家情報局」，負責跨部會協調，相關機關依法須提供必要資訊與資料。

在參院內閣委員會審議期間，在野黨質疑情報機構權限擴大後，可能加強對國民監控，進一步侵害日本憲法保障的言論自由與隱私權。對此，高市表示，法案生效後，將由國家情報會議研議防止侵犯國民權利的資訊蒐集與提供機制。

最大在野黨立憲民主黨曾提出修正案，主張增設獨立監督機構，檢視情報活動是否侵害基本人權及維持政治中立，並要求政府至少每年一次向國會報告國家情報會議運作情況，不過最終遭表決否決。

報導指出，另一方面，朝野昨天在參院內閣委員會通過附帶決議，要求政府在執行情蒐工作時充分尊重隱私權，不得蒐集與職務無關資訊，也不得進行損害政治中立的情報活動。

高市表示，這項法案是日本情報改革的「第一步」。她並指出，執政聯盟與日本維新會的政策協議已納入「防間諜法」等構想，未來仍有其他情報政策需要持續推進，政府將向國民詳細說明，爭取理解與支持。