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西藏流亡政府領導人宣誓連任 達賴喇嘛出席典禮

中央社／ 印度達蘭薩拉27日綜合外電報導
西藏精神領袖達賴喇嘛。 美聯社
西藏精神領袖達賴喇嘛。 美聯社

西藏流亡政府最高行政領導人邊巴次仁（Penpa Tsering）今天宣誓連任，西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lama）出席典禮祈禱。

法新社報導，設於印度的藏人行政中央（CTA）對流亡藏人而言是重要機構，尤其是在達賴喇嘛於2011年移交政治權力後。今年2月和4月在27個國家舉行選舉，但不包括中國。

領導人「司政」邊巴次仁在第一輪得票率61%，達到當選門檻，成功連任。

直播畫面顯示，邊巴次仁在司法官員面前宣誓就職，達賴喇嘛在場見證。

印度北部山城達蘭薩拉（Dharamshala）的就職典禮現場有傳統舞蹈團體表演，觀禮群眾包括身著紅色僧袍的僧尼。

達賴喇嘛 西藏 印度

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