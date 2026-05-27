西藏流亡政府領導人宣誓連任 達賴喇嘛出席典禮

西藏流亡政府最高行政領導人邊巴次仁（Penpa Tsering）今天宣誓連任，西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lama）出席典禮祈禱。

法新社報導，設於印度的藏人行政中央（CTA）對流亡藏人而言是重要機構，尤其是在達賴喇嘛於2011年移交政治權力後。今年2月和4月在27個國家舉行選舉，但不包括中國。

領導人「司政」邊巴次仁在第一輪得票率61%，達到當選門檻，成功連任。

直播畫面顯示，邊巴次仁在司法官員面前宣誓就職，達賴喇嘛在場見證。

印度北部山城達蘭薩拉（Dharamshala）的就職典禮現場有傳統舞蹈團體表演，觀禮群眾包括身著紅色僧袍的僧尼。