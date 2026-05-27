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台男涉嫌從泰國運毒赴日！3公斤安毒藏茶葉罐即溶咖啡包 福岡機場遭逮

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本福岡縣警方與門司海關26日宣布，逮捕1名涉嫌將安非他命類毒品藏入茶葉罐與即溶咖啡條包裝中走私入境的台灣籍男子。圖／取自FBS福岡放送ニュース YT影音
日本福岡縣警方與門司海關26日宣布，逮捕1名涉嫌將安非他命類毒品藏入茶葉罐與即溶咖啡條包裝中走私入境的台灣籍男子。圖／取自FBS福岡放送ニュース YT影音

日本福岡縣警方與門司海關26日宣布，逮捕1名涉嫌將安非他命類毒品（覚醒剤）藏入茶葉罐與即溶咖啡條包裝中走私入境的台灣籍男子。

這名台籍男子是35歲的張澤偉（音譯），自稱職業是司機，居住地點不詳。福岡縣警藥物槍枝對策課表示，張男涉嫌於10日從泰國素萬那普機場搭機飛抵福岡機場時，將超過3公斤、市價逾1億5900萬日圓（折合台幣約3193萬元）的毒品藏在行李箱內，涉嫌走私入境。

警方指出，這批毒品被分裝成小袋，並裝入泰國茶葉罐與條狀即溶咖啡包中。海關人員察覺有異，雖未透露查獲詳細經過，但門司海關負責人表示，其包裝外觀「與一般市售狀態無異」，並指出其「隱蔽性極高」。

張男否認犯行，辯稱不知道是毒品。但警方認為，涉案毒品數量遠超出個人使用範圍，研判背後涉及組織性犯罪，正持續調查。目前警方已依涉嫌違反《興奮劑管制法》中的營利目的進口罪將張男逮捕，福岡機場海關支署等單位當天也依涉嫌違反《關稅法》對其提出告發。

泰國 咖啡 海關

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