台男涉嫌從泰國運毒赴日！3公斤安毒藏茶葉罐即溶咖啡包 福岡機場遭逮

日本福岡縣警方與門司海關26日宣布，逮捕1名涉嫌將安非他命類毒品（覚醒剤）藏入茶葉罐與即溶咖啡條包裝中走私入境的台灣籍男子。

這名台籍男子是35歲的張澤偉（音譯），自稱職業是司機，居住地點不詳。福岡縣警藥物槍枝對策課表示，張男涉嫌於10日從泰國素萬那普機場搭機飛抵福岡機場時，將超過3公斤、市價逾1億5900萬日圓（折合台幣約3193萬元）的毒品藏在行李箱內，涉嫌走私入境。

警方指出，這批毒品被分裝成小袋，並裝入泰國茶葉罐與條狀即溶咖啡包中。海關人員察覺有異，雖未透露查獲詳細經過，但門司海關負責人表示，其包裝外觀「與一般市售狀態無異」，並指出其「隱蔽性極高」。

張男否認犯行，辯稱不知道是毒品。但警方認為，涉案毒品數量遠超出個人使用範圍，研判背後涉及組織性犯罪，正持續調查。目前警方已依涉嫌違反《興奮劑管制法》中的營利目的進口罪將張男逮捕，福岡機場海關支署等單位當天也依涉嫌違反《關稅法》對其提出告發。