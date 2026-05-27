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新加坡外長罕見訪問南北韓 朝鮮半島局勢再受關注
北韓中央通信社（KCNA）今天報導，新加坡外交部長維文（VivianBalakrishnan）昨天在平壤會晤北韓外交部長崔善姬（Choe Son Hui），並討論加強雙邊關係。
路透社報導，北韓中央通信社表示，維文與崔善姬也就區域及全球事務交換意見，但未進一步說明細節。
維文預計在結束北韓行程後將訪問南韓，這是新加坡外交官罕見同時訪問南北韓的行程。
2018年新加坡舉辦北韓與美國領導人首次峰會時，維文是新加坡內閣成員之一。
美國總統川普與北韓領導人金正恩於2018年6月簽署聯合聲明，同意建立新的和平關係，並致力推動平壤終止核武計畫。
川普表示，希望再次與金正恩會面舉行會談並稱雙方關係良好，不過，北韓尚未直接回應這些提議。
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