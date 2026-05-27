新加坡外長罕見訪問南北韓 朝鮮半島局勢再受關注

在〈日本女性權益很低落？制度設計如何讓家庭主婦成為「理性」選擇〉這篇文章中，我曾指出日本社會中「成為家庭主婦」之所以能被視為一種理性的選擇，並非單純源於個人偏好或文化價值，而是與制度設計密切相關。有讀者進一步提問：所謂「稅制、社會保險與配偶制度的實質獎勵」究竟是如何運作的？若要理解這一點，與其從抽象制度的解說入手，不如先從一個具體情境開始體驗日本女性的生涯選擇。

2026-05-27 09:32