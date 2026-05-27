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香格里拉對話將登場 聚焦中東戰事下亞太安全格局

中央社／ 台北27日電

香格里拉對話29至31日將在新加坡登場。分析稱，區域國家預期將關注中東戰事及荷莫茲海峽局勢如何影響亞太地區的安全格局，並聚焦美國戰爭部長赫格塞斯可能對此的論述。

亞太地區重要年度安全論壇香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）登場前，新加坡聯合早報引述多名專家做了相關預測及分析。

報導說，赫格塞斯（Pete Hegseth）依例將於30日上午發表第一場全體會議演講，這也是美伊戰爭2月28日爆發後，美國最高級別國防官員首次與亞太各國國防及軍事領導人面對面接觸。

報導提到，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭伊朗封鎖，引發全球能源供應短缺，對高度依賴中東能源進口的亞洲國家打擊尤重。另一方面，美軍在中東戰場耗損大量軍火彈藥，甚至從印太地區調走軍事資產，引起盟友關注美軍是否有足夠資源應付本區域的潛在軍事衝突。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院區域戰略與政治研究項目資深研究員鐘偉倫說，「赫格塞斯估計會針對荷莫茲海峽局勢發表談話，但他的任何表態對區域國家幾乎都不重要，因為當前重大的對話場域在美國、伊朗和其他中東國家之間進行」，赫格塞斯不大可能對區域國家的擔憂提出具體說法。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院中國項目助理教授夏爾（James Char）也不期待赫格塞斯會正面回應區域盟友，「就算一些國家領導人出面敦促美國克制、避免局勢升級或遵循國際法，我們都不能指望赫格塞斯在這次香會回應盟友的關切時，不會推諉搪塞」。

泰國朱拉隆功大學政治學教授蒂提南（ThitinanPongsudhirak）更不排除赫格塞斯可能在會中告誡包括中國在內的區域國家須協助美國重開海峽，還可能重複川普的論調，告訴其他國家要感激美國阻止伊朗獲得核武器並且淡化戰爭對全球經濟的負面打擊。

報導表示，美國防長在香格里拉對話的演講歷來聚焦華府的亞太安全政策，尤其為區域國家提供平台以觀察白宮對北京的軍事戰略。赫格塞斯今年的主題是「美國在印太地區的和平戰略」，觀察家估計赫格塞斯仍會強調中國對區域的安全威脅，並繼續批評北京在南海及其他地區的脅迫行為。

此外，鐘偉倫直言，川普與中國國家主席習近平才是為美中安全互動定調的主角，這個事實大大削弱了赫格塞斯在香格里拉對話發言的分量。

鐘偉倫說，「我們實際面對著一個帝王般的美國總統，每個決策都是特朗普（川普）說了算，五角大樓的中國、日本和朝鮮（北韓）辦公室主任都是他」。

蒂提南也不諱言，「雖然赫格塞斯位階顯赫，但他缺乏許多前任防長的分量和信譽去擔起這個角色。他被視為特朗普政府的高官和忠誠者，而不是受認可的專家和實踐者」。

中東 香格里拉 亞太

延伸閱讀

新加坡香格里拉對話29日登場 彭博：大陸防長將連2年缺席

李顯龍談星中合作基於利益 學者：凸顯多種族認同

彭博：陸防長將缺席香格里拉對話

中國國防部長預計將再次缺席香格裡拉對話會

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