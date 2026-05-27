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美能源封鎖逼向極限 古巴向國際社會緊急求助
古巴外交部長帕里拉（Bruno Rodriguez Parrilla）今天在聯合國安全理事會發表演說時，請求國際社會提供緊急援助，以防止這個正遭受美國能源封鎖的國家發生災難。
帕里拉指出：「我呼籲國際社會動員起來，以防止可能透過武器或燃料封鎖而強加的人道災難…現在應該是與古巴團結一致的時候了。」
法新社報導，美國總統川普曾公開考慮接管共產主義古巴，他表示，在美國於1月發動攻擊推翻委內瑞拉的馬杜洛（Nicolas Maduro）之後，哈瓦那可能是他採取軍事行動和推動重大變革的下一個目標。
部分由於美國在斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）於1959年掌權後實施的貿易禁運，古巴人多年來一直苦陷經濟困境，食物、藥品和其他基本物資短缺，全國性停電更是家常便飯。
在馬杜洛被推翻後，川普切斷了來自哈瓦那盟友委內瑞拉的石油供應，使情況雪上加霜。
川普政府上週加強了施壓力度，就1996年擊落兩架美國小飛機一事起訴古巴前總統勞爾．卡斯楚（RaulCastro），加劇了人們對美國正尋找藉口推翻哈瓦那政府的擔憂。
在美方宣布起訴勞爾．卡斯楚的隔天，國務卿盧比歐（Marco Rubio）警告古巴，美國正密切關注並致力於改變古巴共產主義體制。
帕里拉今天在安理會上斥責這項起訴帶有政治動機，並否認美國指控古巴對美國國安構成威脅的說法。
他告訴安理會：「這是一個違背邏輯與常理的想法。讓古巴平靜生活吧。」
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