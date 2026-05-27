談伊朗情勢 中國外長王毅重申習4點主張

中國外交部長王毅於當地時間26日在聯合國高級別會議後對媒體重申習4點主張，強調中國持續為伊朗僵局努力，目前關鍵仍在美國、伊朗談判。

中國5月輪值擔任聯合國安全理事會主席國，王毅前往紐約是為了支持中國主持聯合國最高安全機構的工作，這個時間點恰也正值美國總統川普（DonaldTrump）在北京與中國國家主席習近平會晤後。

據新華社27日報導，王毅於當地時間26日在聯合國高級別會議後回應媒體有關如何化解伊朗僵局的提問時表示，中國一直在為化解目前衝突努力，習4點主張為維護、促進中東和平指明方向。

習4點主張所指為，習近平在4月14日提出維護和促進中東和平穩定4點主張，內容包括堅持和平共處原則、堅持國家主權原則、堅持國際法治原則、堅持統籌發展和安全。

他說，中國與主要當事方、重要地區和國際夥伴保持溝通協調，地區各國的主權、安全和領土完整必須得到尊重、平民和非軍事目標必須得到保護、航道安全以及能源基礎設施必須得到保障、核不擴散體系的規定必須得到履行。

王毅強調，目前局勢關鍵仍為美伊談判，支持巴基斯坦等國從中斡旋，也支持美伊各自的努力。冰凍三尺，非一日之寒；化解宿怨，也非一日之功，談判前進一步，和平多一分希望；早一天結束衝突，少一點平民傷亡，希望當事方堅定停火止戰，繼續相向而行，儘快讓和平重回中東大地。

據南華早報27日報導，王毅在記者會上強調必須維護多邊主義，國際關係基本準則受到破壞，世界和平與安全正在面臨巨大危險，聯合國憲章必須不惜一切代價給予維護。儘管王毅沒有明確點名美國或川普，不過暗示意味濃厚。

王毅強調，聯合國的核心地位只能加強、不能削弱，不希望國際關係回到弱肉強食的叢林法則。

目前尚不清楚王毅在美期間是否與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）會面；不過已知王毅預計返程中前往加拿大，這將是10年來中國外交部長首次訪問加拿大，也是中國、加拿大近期外交關係回暖後的重要互動。

中國在擔任安理會輪值主席國期間提出的優先事項包括推動發展－特別是與「全球南方」相關發展、加強多邊主義、維護聯合國憲章、推動聯合國改革、協助促成伊朗戰爭停火等。每個月的輪值主席國均會提出一些遠大目標，不過在龐大官僚體系中，30天內要讓重大議題取得實質進展有難度。