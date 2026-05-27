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烏克蘭駐土耳其大使：期待北約峰會 討論金援基輔

中央社／ 安卡拉26日綜合外電報導

烏克蘭土耳其大使傑利亞洛夫表示，期待北約7月於土耳其進行的峰會討論金援基輔。他建議北約各成員國提撥小部分預算挺烏，不過此想法目前在各盟邦間尚未獲得廣泛回響。

路透社報導，烏駐土大使傑利亞洛夫（NarimanDzhelialov）今天表示，他希望烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）能出席7月7日至8日在安卡拉舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會，亦希望北約成員國重申支持烏克蘭加入此一軍事聯盟的戰略目標。

烏克蘭對俄戰爭仰賴國際援助籌措軍費。澤倫斯基去年6月呼籲西方夥伴撥出各國之國內生產毛額（GDP）0.25%協助基輔生產武器。北約秘書長呂特（Mark Rutte）曾有著讓美國除外的聯盟成員，以相同比例金援烏克蘭的構想。

然而，這項構想遭到抵制，呂特上週表示他不認為提案會被接受。外交官員們指出，如何在峰會上展現北約對烏克蘭的支持，各方仍在磋商。

各國以固定比例GDP援烏的想法進展有限，但傑利亞洛夫仍表示，烏克蘭將會持續推動這項提案。他說，「這裡（可以有）一個機制，讓每個北約成員國提撥一部分財源，支持強化烏克蘭的安全能力。」

傑利亞洛夫同時承認，並非每個盟邦都願意撥出資源，因為他們也正努力依北約規定充實防務。「但我們不是要求他們給100%，而只是非常小的一部分。」

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）另於上週的北約外長會議，單獨提案建議各歐洲國家擴大對烏克蘭的雙邊援助。

與會的1名外交官表示，德國這項提案呼籲北約各歐洲政府在今、明兩年，每年提供烏克蘭300億至400億歐元。德國本身已計畫在2026年提供烏克蘭約110億歐元的雙邊援助。

消息人士未說明歐洲盟邦是否對這項建議已有共識。

北約峰會即將召開，華盛頓與歐洲盟邦在多項議題關係緊張。美國總統川普一再要求北約夥伴大幅增加國防支出，堅持認為歐洲盟邦最終應承擔歐洲大陸例行防務的主要責任。

傑利亞洛夫表示，烏克蘭歡迎土耳其在俄烏之間斡旋的努力，並稱烏克蘭已準備好在領袖層級與俄羅斯談判。他指出，土耳其是最合適的談判地點，因為先前的談判就在此舉行，同時土耳其又與雙方均維持聯繫。

傑利亞洛夫說，國防工業是安卡拉與基輔合作的重要領域，澤倫斯基在4月訪問伊斯坦堡期間，曾就此與土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）討論。

他補充說，就無人機出售、聯合生產或技術轉移的可能，烏克蘭已向土耳其提案，也已準備好在必要時提供操作人員培訓。

「我們有想法、有夢想、有技術，而且這些技術也確實行得通，但（土耳其）擁有的是產能。對我們來說，現在進度有點太慢，因為俄羅斯人一直在發動攻擊…這導致我們很難在國內生產某些武器，而（土耳其）剛好具備這樣的生產能力。」

烏克蘭 土耳其 北約

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