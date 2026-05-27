快訊

一口氣公布18項人口對策新戰略 賴總統1130記者會說明

影／與輝達黃仁勳同台將送「市鑰」 蔣萬安：另外一個禮物我先賣個關子

網紅機師傳執勤前酒測不合格 星宇航空證實：當下即停止勤務

聽新聞
0:00 / 0:00

巴西總統參選人佛拉維歐訪白宮 盼擺脫醜聞拉抬選情

中央社／ 聖保羅26日綜合外電報導

巴西參議員兼總統參選人佛拉維歐（Flavio Bolsonaro）今天在白宮會晤美國總統川普。他期望擺脫近期影響其支持度的醜聞，以備戰巴西今年10月登場的總統大選。

路透報導，佛拉維歐是川普盟友、極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的長子。這場會面在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）舉行，佛拉維歐會後在華府舉行記者會，說明相關情況。

佛拉維歐透露，川普在會中詢問其父親的近況。波索納洛去年9月遭最高法院判處27年有期徒刑，因為法院認定儘管他在2022年大選敗給左翼總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva），仍密謀企圖繼續掌權。

川普與佛拉維歐還就兩國如何應對組織犯罪與關稅問題，以及稀土和關鍵礦產相關合作交換意見。

巴西總統魯拉本月7日也曾赴白宮與川普會談。會後川普稱讚魯拉「非常有活力」，並稱會談「非常順利」。

佛拉維歐目前面臨政治危機。近期民調顯示，在10月大選前，他對抗現任總統魯拉的競爭力已遭削弱。

這場風波起因於佛拉維歐坦承自己曾向1名因詐欺罪入獄的巴西銀行家募資，以拍攝1部關於其父親的電影。

佛拉維歐主張上述談判屬於私人投資合約，不涉及任何利益交換或不當行為。他先前還否認與該名銀行家有任何接觸。

巴西 白宮 波索納洛

延伸閱讀

川普稱將和賴總統談話 白宮官員：很快就軍售做決定

川普尋求與伊朗達協議 黨內人士憂對德黑蘭讓步過多

美記者涉當大陸代理人被捕 傳寫報告供習近平參閱

美國對台軍售真成川普籌碼？華郵：北京私下要求「延後並縮減」

相關新聞

北約真要被「放生」？德媒曝美國恐撤出核潛 轟炸機戰機驅逐艦全縮水

德國媒體《明鏡》（Spiegel）報導，美國預計將減少危機期間供北約（NATO）盟友使用的轟炸機、戰鬥機與軍艦。

家庭主婦重返職場有多難？日本稅制「年收三道牆」如何影響女性職涯選擇

在〈日本女性權益很低落？制度設計如何讓家庭主婦成為「理性」選擇〉這篇文章中，我曾指出日本社會中「成為家庭主婦」之所以能被視為一種理性的選擇，並非單純源於個人偏好或文化價值，而是與制度設計密切相關。有讀者進一步提問：所謂「稅制、社會保險與配偶制度的實質獎勵」究竟是如何運作的？若要理解這一點，與其從抽象制度的解說入手，不如先從一個具體情境開始體驗日本女性的生涯選擇。

歷史性一刻…教宗良14世 為奴隸制道歉

天主教宗良十四世廿五日發布就任後第一道通諭「偉大的人類」，就聖座歷史上在奴隸制度扮演的角色以及教廷數百年來未能譴責奴隸制一事，發表歷史性正式道歉，形容這是「基督徒記憶中的一道傷痕」。

北韓試射新武器 疑包含自殺無人機

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部廿六日下午一時表示，偵測到北韓自平安北道定州一帶朝黃海方向發射數枚近程彈道飛彈，並罕見同時發射多管火箭，南韓軍方還不排除對方動用自殺式無人機。

日媒狂拋「川普挺高市」劇本 川習會後大內宣焦慮現形

川習會曲終人散，讀賣新聞與金融時報頻爆「內幕」，包括讀賣新聞引述「日本政府消息人士」，稱中國大陸國家主席習近平在川習會上點名批評日本首相高市早苗與我國總統賴清德。川普並未附和中方說法，反而替高市辯護。金融時報更指出習近平在川普面前激動批評高市，遭北京外交部發言人毛寧一句「報道（導）與中方掌握的情況不符」否認。耐人尋味的是，美方乃至於川普本人迄今保持沉默。內幕報導的背後，其實還有內情。

線上會議成新職災？日顧問一針見血「問題在爛會議」

拜現代科技之「賜」，職場形態與以前大不相同，最常被討論的是下班以後回覆主管工作訊息，算不算加班。其實在疫情以後，出現新的職災，不只基層員工、主管也受害，那就是會議通膨。日本人氣企業顧問橫山信弘說，線上會議的便利性讓會議數量無限膨脹。但是，科技真的有錯嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。