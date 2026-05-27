巴西總統參選人佛拉維歐訪白宮 盼擺脫醜聞拉抬選情

巴西參議員兼總統參選人佛拉維歐（Flavio Bolsonaro）今天在白宮會晤美國總統川普。他期望擺脫近期影響其支持度的醜聞，以備戰巴西今年10月登場的總統大選。

路透報導，佛拉維歐是川普盟友、極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的長子。這場會面在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）舉行，佛拉維歐會後在華府舉行記者會，說明相關情況。

佛拉維歐透露，川普在會中詢問其父親的近況。波索納洛去年9月遭最高法院判處27年有期徒刑，因為法院認定儘管他在2022年大選敗給左翼總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva），仍密謀企圖繼續掌權。

川普與佛拉維歐還就兩國如何應對組織犯罪與關稅問題，以及稀土和關鍵礦產相關合作交換意見。

巴西總統魯拉本月7日也曾赴白宮與川普會談。會後川普稱讚魯拉「非常有活力」，並稱會談「非常順利」。

佛拉維歐目前面臨政治危機。近期民調顯示，在10月大選前，他對抗現任總統魯拉的競爭力已遭削弱。

這場風波起因於佛拉維歐坦承自己曾向1名因詐欺罪入獄的巴西銀行家募資，以拍攝1部關於其父親的電影。

佛拉維歐主張上述談判屬於私人投資合約，不涉及任何利益交換或不當行為。他先前還否認與該名銀行家有任何接觸。