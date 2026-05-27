防伊波拉入侵 加國禁非洲3國入境、巴哈馬加強篩檢

加拿大今天表示，因應伊波拉疫情爆發，將暫時禁止來自剛果民主共和國、烏干達與南蘇丹這3個非洲國家的居民入境。

路透社報導，加拿大政府表示，自27日起，將禁止民主剛果、烏干達與南蘇丹的居民入境，為期90天。當局指出，這項臨時邊境管制措施，旨在降低伊波拉病毒進入並在加拿大境內擴散的風險。

世界衛生組織（WHO）22日將邦迪布焦（Bundibugyo）伊波拉病毒在民主剛果演變成全國性疫情的風險上調至「非常高」，並宣布民主剛果與烏干達的疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」。

華府上週宣布，近期曾前往民主剛果烏干達或南蘇丹的非公民，將被禁止入境美國。

根據加拿大公共衛生機構的聲明，自5月30日起，曾在近期前往受疫情影響地區、且目前「無症狀」的加拿大公民、永久居民以及其他外籍人士，入境後皆必須接受為期21天的隔離。

一名消息人士先前表示，巴哈馬預計也將宣布一項入境禁令，禁止過去21天內曾前往上述非洲3國的人員入境。

然而，這個加勒比海國家的政府今天僅宣布，針對入境前30天內曾到過民主剛果、烏干達或南蘇丹的外籍人士，將加強健康檢查及可能採取隔離措施。

目前美國、加拿大或巴哈馬皆未通報伊波拉確診病例。