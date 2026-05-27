快訊

影／與輝達黃仁勳同台將送「市鑰」 蔣萬安：另外一個禮物我先賣個關子

網紅機師傳執勤前酒測不合格 星宇航空證實：當下即停止勤務

「蔬果界台積電」負責人夫婦涉掏空1.6億潛逃海外 藏身處疑曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

防伊波拉入侵 加國禁非洲3國入境、巴哈馬加強篩檢

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

加拿大今天表示，因應伊波拉疫情爆發，將暫時禁止來自剛果民主共和國、烏干達與南蘇丹這3個非洲國家的居民入境。

路透社報導，加拿大政府表示，自27日起，將禁止民主剛果、烏干達與南蘇丹的居民入境，為期90天。當局指出，這項臨時邊境管制措施，旨在降低伊波拉病毒進入並在加拿大境內擴散的風險。

世界衛生組織（WHO）22日將邦迪布焦（Bundibugyo）伊波拉病毒在民主剛果演變成全國性疫情的風險上調至「非常高」，並宣布民主剛果與烏干達的疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」。

華府上週宣布，近期曾前往民主剛果烏干達或南蘇丹的非公民，將被禁止入境美國。

根據加拿大公共衛生機構的聲明，自5月30日起，曾在近期前往受疫情影響地區、且目前「無症狀」的加拿大公民、永久居民以及其他外籍人士，入境後皆必須接受為期21天的隔離。

一名消息人士先前表示，巴哈馬預計也將宣布一項入境禁令，禁止過去21天內曾前往上述非洲3國的人員入境。

然而，這個加勒比海國家的政府今天僅宣布，針對入境前30天內曾到過民主剛果、烏干達或南蘇丹的外籍人士，將加強健康檢查及可能採取隔離措施。

目前美國、加拿大或巴哈馬皆未通報伊波拉確診病例。

伊波拉 非洲 烏干達

延伸閱讀

世足賽／美豁免伊波拉入境禁令 剛果民主共和國進軍世界盃

防伊波拉疫情！泰國要求剛果、烏干達入境者隔離21天

2非洲國家爆伊波拉疫情 外交部更新旅遊警示：儘速離境

民主剛果伊波拉疫情蔓延 疑釀210死、18感染者趁亂逃

相關新聞

北約真要被「放生」？德媒曝美國恐撤出核潛 轟炸機戰機驅逐艦全縮水

德國媒體《明鏡》（Spiegel）報導，美國預計將減少危機期間供北約（NATO）盟友使用的轟炸機、戰鬥機與軍艦。

家庭主婦重返職場有多難？日本稅制「年收三道牆」如何影響女性職涯選擇

在〈日本女性權益很低落？制度設計如何讓家庭主婦成為「理性」選擇〉這篇文章中，我曾指出日本社會中「成為家庭主婦」之所以能被視為一種理性的選擇，並非單純源於個人偏好或文化價值，而是與制度設計密切相關。有讀者進一步提問：所謂「稅制、社會保險與配偶制度的實質獎勵」究竟是如何運作的？若要理解這一點，與其從抽象制度的解說入手，不如先從一個具體情境開始體驗日本女性的生涯選擇。

歷史性一刻…教宗良14世 為奴隸制道歉

天主教宗良十四世廿五日發布就任後第一道通諭「偉大的人類」，就聖座歷史上在奴隸制度扮演的角色以及教廷數百年來未能譴責奴隸制一事，發表歷史性正式道歉，形容這是「基督徒記憶中的一道傷痕」。

北韓試射新武器 疑包含自殺無人機

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部廿六日下午一時表示，偵測到北韓自平安北道定州一帶朝黃海方向發射數枚近程彈道飛彈，並罕見同時發射多管火箭，南韓軍方還不排除對方動用自殺式無人機。

日媒狂拋「川普挺高市」劇本 川習會後大內宣焦慮現形

川習會曲終人散，讀賣新聞與金融時報頻爆「內幕」，包括讀賣新聞引述「日本政府消息人士」，稱中國大陸國家主席習近平在川習會上點名批評日本首相高市早苗與我國總統賴清德。川普並未附和中方說法，反而替高市辯護。金融時報更指出習近平在川普面前激動批評高市，遭北京外交部發言人毛寧一句「報道（導）與中方掌握的情況不符」否認。耐人尋味的是，美方乃至於川普本人迄今保持沉默。內幕報導的背後，其實還有內情。

線上會議成新職災？日顧問一針見血「問題在爛會議」

拜現代科技之「賜」，職場形態與以前大不相同，最常被討論的是下班以後回覆主管工作訊息，算不算加班。其實在疫情以後，出現新的職災，不只基層員工、主管也受害，那就是會議通膨。日本人氣企業顧問橫山信弘說，線上會議的便利性讓會議數量無限膨脹。但是，科技真的有錯嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。