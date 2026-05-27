快訊

影／與輝達黃仁勳同台將送「市鑰」 蔣萬安：另外一個禮物我先賣個關子

網紅機師傳執勤前酒測不合格 星宇航空證實：當下即停止勤務

「蔬果界台積電」負責人夫婦涉掏空1.6億潛逃海外 藏身處疑曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

俄、中構成威脅日增 情報首長：英面臨關鍵時刻

中央社／ 倫敦26日綜合外電報導

英國資通訊情報機關「政府通訊總部」負責人巴特勒將警告，俄羅斯持續對英國基礎設施與民主體系發動攻擊；另一方面，中國快速發展科技與AI，英國維持技術領先的時間窗口正迅速縮小。

綜合「衛報」（The Guardian）和路透社報導，巴特勒（Anne Keast-Butler）將在明天的政府通訊總部（GCHQ）年度講座中警告，全球正進入「充滿極大不確定性、地緣政治角力加劇並且科技迅速變化」的新時代。

根據演講稿摘要，她將表示：「誤判風險已達到我所見最高程度。」

巴特勒明天將在布萊切利園（Bletchley Park）發表談話。政府通訊總部於二戰期間以布萊切利園作為秘密基地，專門破解納粹德軍密碼，如今工作範圍包括監聽通訊及提供國家網路安全，是英國三大情報機構之一。

巴特勒明天演說時將指出，俄羅斯「正積極擴大對英國及歐洲發動日常混合威脅行動」，並且「持續針對關鍵基礎設施、民主進程、供應鏈及公眾信任展開攻擊」。

根據演講摘要，她也會強調政府通訊總部在「攔阻俄羅斯走私西方科技，抵禦網路攻擊，以及對抗魯莽的破壞行動與暗殺企圖」上所扮演的角色。

她將指出，俄烏戰爭期間，俄羅斯曾對英國等盟國發動破壞和擾亂行動。她舉例說，有一次燃燒彈被藏於DHL包裹內，其中一件在德國萊比錫（Leipzig）起火，另一件則在英國伯明罕（Birmingham）一處倉庫著火，兩件包裹皆以飛機自歐陸運抵目的地。

至於中國方面，巴特勒將表示：「中國現已成為科技強權。他們的情報、網戰及軍事機構均具備高度先進的能力。」她也指出，中國持續發展人工智慧（AI），意味著英國及盟國維持技術領先的時間窗口正不斷縮小。

巴特勒還將表示，英國正處於「關鍵的轉折時刻」，目睹著對手愈發肆無忌憚的行徑。

俄羅斯 巴特勒 地緣政治

延伸閱讀

攻烏更猛鎖定1重要機構 俄警告外國人速離基輔

俄警告外國使團撤離基輔 歐盟召見俄臨時代辦

俄外長與盧比歐通話促撤員 烏籲盟邦勿屈於脅迫

澳洲國防預算增 候任澳軍司令：中國大陸威脅是主因

相關新聞

北約真要被「放生」？德媒曝美國恐撤出核潛 轟炸機戰機驅逐艦全縮水

德國媒體《明鏡》（Spiegel）報導，美國預計將減少危機期間供北約（NATO）盟友使用的轟炸機、戰鬥機與軍艦。

家庭主婦重返職場有多難？日本稅制「年收三道牆」如何影響女性職涯選擇

在〈日本女性權益很低落？制度設計如何讓家庭主婦成為「理性」選擇〉這篇文章中，我曾指出日本社會中「成為家庭主婦」之所以能被視為一種理性的選擇，並非單純源於個人偏好或文化價值，而是與制度設計密切相關。有讀者進一步提問：所謂「稅制、社會保險與配偶制度的實質獎勵」究竟是如何運作的？若要理解這一點，與其從抽象制度的解說入手，不如先從一個具體情境開始體驗日本女性的生涯選擇。

歷史性一刻…教宗良14世 為奴隸制道歉

天主教宗良十四世廿五日發布就任後第一道通諭「偉大的人類」，就聖座歷史上在奴隸制度扮演的角色以及教廷數百年來未能譴責奴隸制一事，發表歷史性正式道歉，形容這是「基督徒記憶中的一道傷痕」。

北韓試射新武器 疑包含自殺無人機

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部廿六日下午一時表示，偵測到北韓自平安北道定州一帶朝黃海方向發射數枚近程彈道飛彈，並罕見同時發射多管火箭，南韓軍方還不排除對方動用自殺式無人機。

日媒狂拋「川普挺高市」劇本 川習會後大內宣焦慮現形

川習會曲終人散，讀賣新聞與金融時報頻爆「內幕」，包括讀賣新聞引述「日本政府消息人士」，稱中國大陸國家主席習近平在川習會上點名批評日本首相高市早苗與我國總統賴清德。川普並未附和中方說法，反而替高市辯護。金融時報更指出習近平在川普面前激動批評高市，遭北京外交部發言人毛寧一句「報道（導）與中方掌握的情況不符」否認。耐人尋味的是，美方乃至於川普本人迄今保持沉默。內幕報導的背後，其實還有內情。

線上會議成新職災？日顧問一針見血「問題在爛會議」

拜現代科技之「賜」，職場形態與以前大不相同，最常被討論的是下班以後回覆主管工作訊息，算不算加班。其實在疫情以後，出現新的職災，不只基層員工、主管也受害，那就是會議通膨。日本人氣企業顧問橫山信弘說，線上會議的便利性讓會議數量無限膨脹。但是，科技真的有錯嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。