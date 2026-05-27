俄、中構成威脅日增 情報首長：英面臨關鍵時刻

英國資通訊情報機關「政府通訊總部」負責人巴特勒將警告，俄羅斯持續對英國基礎設施與民主體系發動攻擊；另一方面，中國快速發展科技與AI，英國維持技術領先的時間窗口正迅速縮小。

綜合「衛報」（The Guardian）和路透社報導，巴特勒（Anne Keast-Butler）將在明天的政府通訊總部（GCHQ）年度講座中警告，全球正進入「充滿極大不確定性、地緣政治角力加劇並且科技迅速變化」的新時代。

根據演講稿摘要，她將表示：「誤判風險已達到我所見最高程度。」

巴特勒明天將在布萊切利園（Bletchley Park）發表談話。政府通訊總部於二戰期間以布萊切利園作為秘密基地，專門破解納粹德軍密碼，如今工作範圍包括監聽通訊及提供國家網路安全，是英國三大情報機構之一。

巴特勒明天演說時將指出，俄羅斯「正積極擴大對英國及歐洲發動日常混合威脅行動」，並且「持續針對關鍵基礎設施、民主進程、供應鏈及公眾信任展開攻擊」。

根據演講摘要，她也會強調政府通訊總部在「攔阻俄羅斯走私西方科技，抵禦網路攻擊，以及對抗魯莽的破壞行動與暗殺企圖」上所扮演的角色。

她將指出，俄烏戰爭期間，俄羅斯曾對英國等盟國發動破壞和擾亂行動。她舉例說，有一次燃燒彈被藏於DHL包裹內，其中一件在德國萊比錫（Leipzig）起火，另一件則在英國伯明罕（Birmingham）一處倉庫著火，兩件包裹皆以飛機自歐陸運抵目的地。

至於中國方面，巴特勒將表示：「中國現已成為科技強權。他們的情報、網戰及軍事機構均具備高度先進的能力。」她也指出，中國持續發展人工智慧（AI），意味著英國及盟國維持技術領先的時間窗口正不斷縮小。

巴特勒還將表示，英國正處於「關鍵的轉折時刻」，目睹著對手愈發肆無忌憚的行徑。