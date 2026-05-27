快訊

美伊達協議？Piper Sandler潑冷水：荷莫茲海峽恐再封數月 油價飆新高

刪訊息滅證？警政署專員淪鍾文智「私家偵探」疑有不正利益 檢方聲押禁見

現場照片曝光！美國華盛頓州造紙廠化學槽突發內爆 已有傷亡、失蹤人數不明

聽新聞
0:00 / 0:00

北約真要被「放生」？德媒曝美國恐撤出核潛 轟炸機戰機驅逐艦全縮水

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍一名軍官2025年2月26日走上停靠於澳洲史特林海軍基地的美國維吉尼亞級核子潛艦「明尼蘇達號」。路透
美國海軍一名軍官2025年2月26日走上停靠於澳洲史特林海軍基地的美國維吉尼亞級核子潛艦「明尼蘇達號」。路透

德國媒體《明鏡》（Spiegel）報導，美國預計將減少危機期間供北約（NATO）盟友使用的轟炸機、戰鬥機與軍艦。

紐約郵報轉述，美國國防部長赫塞斯上周在布魯塞爾告知北約資深官員，美方將縮減提供給北約的可用資源，包括把戰略轟炸機數量減半。美國國防部政策次長的資深顧問韋勒茲-葛林（Alexander Velez-Green）則向北約成員表示，美軍部署的戰鬥機也將削減三分之一。

美國海軍則據稱表示，未來將不再向北約提供核潛艦，驅逐艦部署數量也會少於過去。消息人士向《明鏡》透露，美國還將保留所有偵察無人機供美軍自身使用，同時減少可供盟友使用的攻擊型無人機；美國預計將於6月初公布更多縮減對北約軍事支援的細節。

新聞網站POLITICO歐洲版報導，外交官表示，美方削減內容的具體細節尚未最終敲定，也未提出任何削減時程；不過，華府已向盟友保證，美國核威懾政策不會改變。

另一位北約外交官表示，韋勒茲-葛林出席的會議「並未提供完整細節，但現在情況清晰多了」。他指出：「這將取決於其他成員國能否提出替代方案，有些項目不會受到影響，有些則會完全取消，另一些可能減少至二分之一或三分之一」。

這名外交官表示，時程問題更加複雜，因為涉及威懾與防禦可信度；不過他也補充，目前連美國內部都尚未完全定案。

北約 美國 赫塞斯

延伸閱讀

美國對台軍售真成川普籌碼？華郵：北京私下要求「延後並縮減」

美通知日本 戰斧飛彈交貨延遲

美伊協議更多細節曝光！伊朗擬分階段開放荷莫茲 30天內恢復至戰前水準

美伊談判之際 美軍攻擊伊朗飛彈陣地

相關新聞

北約真要被「放生」？德媒曝美國恐撤出核潛 轟炸機戰機驅逐艦全縮水

德國媒體《明鏡》（Spiegel）報導，美國預計將減少危機期間供北約（NATO）盟友使用的轟炸機、戰鬥機與軍艦。

歷史性一刻…教宗良14世 為奴隸制道歉

天主教宗良十四世廿五日發布就任後第一道通諭「偉大的人類」，就聖座歷史上在奴隸制度扮演的角色以及教廷數百年來未能譴責奴隸制一事，發表歷史性正式道歉，形容這是「基督徒記憶中的一道傷痕」。

北韓試射新武器 疑包含自殺無人機

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部廿六日下午一時表示，偵測到北韓自平安北道定州一帶朝黃海方向發射數枚近程彈道飛彈，並罕見同時發射多管火箭，南韓軍方還不排除對方動用自殺式無人機。

線上會議成新職災？日顧問一針見血「問題在爛會議」

拜現代科技之「賜」，職場形態與以前大不相同，最常被討論的是下班以後回覆主管工作訊息，算不算加班。其實在疫情以後，出現新的職災，不只基層員工、主管也受害，那就是會議通膨。日本人氣企業顧問橫山信弘說，線上會議的便利性讓會議數量無限膨脹。但是，科技真的有錯嗎？

「四方安全對話」外長會議 發表關鍵礦物倡議

「四方安全對話」（Quad）外長會議於印度新德里舉行，美國國務院26日發布美國、日本、澳洲，以及印度的聯合聲明，成立四方關鍵礦物倡議架構，指四國將支持保障關鍵礦物供應鏈，透過經濟政策工具，以及協調投資來加速發展多元且公平的關鍵礦物市場。

寮國7人困洞穴 泰國專家馳援…曾救出少年足球隊

美聯社報導，曾參與二○一八年泰國少年足球隊受困洞穴救援行動的泰國專家加入寮國救援行動，協助營救七名受困淹水洞穴逾七天的村民。自從他們受困以來，外界一直無法與他們取得聯繫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。