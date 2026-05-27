北約真要被「放生」？德媒曝美國恐撤出核潛 轟炸機戰機驅逐艦全縮水

德國媒體《明鏡》（Spiegel）報導，美國預計將減少危機期間供北約（NATO）盟友使用的轟炸機、戰鬥機與軍艦。

紐約郵報轉述，美國國防部長赫塞斯上周在布魯塞爾告知北約資深官員，美方將縮減提供給北約的可用資源，包括把戰略轟炸機數量減半。美國國防部政策次長的資深顧問韋勒茲-葛林（Alexander Velez-Green）則向北約成員表示，美軍部署的戰鬥機也將削減三分之一。

美國海軍則據稱表示，未來將不再向北約提供核潛艦，驅逐艦部署數量也會少於過去。消息人士向《明鏡》透露，美國還將保留所有偵察無人機供美軍自身使用，同時減少可供盟友使用的攻擊型無人機；美國預計將於6月初公布更多縮減對北約軍事支援的細節。

新聞網站POLITICO歐洲版報導，外交官表示，美方削減內容的具體細節尚未最終敲定，也未提出任何削減時程；不過，華府已向盟友保證，美國核威懾政策不會改變。

另一位北約外交官表示，韋勒茲-葛林出席的會議「並未提供完整細節，但現在情況清晰多了」。他指出：「這將取決於其他成員國能否提出替代方案，有些項目不會受到影響，有些則會完全取消，另一些可能減少至二分之一或三分之一」。

這名外交官表示，時程問題更加複雜，因為涉及威懾與防禦可信度；不過他也補充，目前連美國內部都尚未完全定案。