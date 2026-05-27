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北韓測試多款飛彈與火箭砲 強化對南韓前線部署能力

中央社／ 首爾27日綜合外電報導

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，在領導人金正恩監督下，北韓測試多款為現代戰爭設計、提升實戰能力的戰術彈道飛彈、火箭砲以及精準巡弋飛彈。

在推進一系列長程彈道飛彈與核武能力發展之後，北韓也持續升級戰術與傳統武器庫，並計劃將其部署於靠近南韓邊境地區。

北韓中央通信社報導，這些測試評估了戰術彈道飛彈上「特殊任務彈頭」的威力、長程多管火箭砲的可靠性，以及由人工智慧（AI）導引的戰術巡弋飛彈的精準度。

報導引述金正恩的話指出，測試結果顯示這些武器與自動化發射系統已成功升級，以「適應現代戰爭的實際需求，進而提升作戰能力」。

金正恩表示，這些測試特別確認了巡弋飛彈的戰備狀態。這些飛彈將部署於靠近南韓邊境的砲兵部隊，配備精密導航與AI導引控制系統，可打擊100公里外的目標。

南韓首都首爾距離與北韓接壤的非軍事區（DMZ）邊界不到100公里。北韓將南韓稱為「主要敵人」，否定最終統一政策。

南韓軍方昨天表示，他們偵測到北韓發射多枚飛行物體，其中包括1枚彈道飛彈。

自2023年底以來，北韓向俄羅斯提供彈道飛彈與火箭砲，莫斯科在對烏克蘭戰爭中使用了這些武器。一般認為，這些武器的實戰使用，為平壤武器庫帶來寶貴的戰場數據。

北韓 南韓 金正恩

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