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歐洲防空新模式 Dronetex丹麥展示反無人機系統

中央社／ 斯德哥爾摩27日專電

由前北約秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）發起的無人機防禦聯盟Dronetex26日在丹麥奧登斯安徒生機場舉行了現場展示，多項經實戰檢驗的反無人機系統亮相。拉斯穆森全球顧問公司表示，Dronetex匯聚歐洲領先的國防科技公司，由下而上的無人機防禦機制，代表歐洲新的防衛模式。

歐洲空域正面臨日益嚴峻的威脅，去年9月到11月間，包括丹麥、挪威、瑞典、波蘭、德國等國遭遇多次無人機闖入空域，多座機場被迫短暫關閉、取消航班。

無人機頻繁的在各國現蹤，造成安全威脅也讓人心生焦慮。歐洲各國紛紛設置偵測警戒系統。

近日，波羅的海3國也遭無人機頻繁干擾，波羅的海3國總統21日發表聯合聲明，譴責來自俄羅斯與白俄羅斯方向的無人機侵犯領空行為。

拉斯穆森在演示的致詞表示，歐洲空域正面臨威脅，不能再依賴緩慢由上而下的流程來防禦。Dronetex是一種構建防禦能力的新模式，由產業驅動、由下而上的跨國合作，能夠主動出擊而非被動應對。Dronetex提供具擴展性的能力，能同時保護關鍵基礎設施和軍事部隊。

拉斯穆森全球顧問公司（Rasmussen Global）的新聞稿指出，Dronetex是歐洲的新防衛模式，在2025年10月啟動，旨在補充歐盟執委會的「歐洲無人機防禦倡議」（European Drone Defence Initiative）和各國現有的相關計畫。Dronetex聯盟並非等待各國政府由上而下地協調，而是匯集了久經沙場的業界領頭羊，快速、大規模地部署解決方案。

Dronetex前後匯集了多家不同國家領先的國防科技公司，每家公司都為反無人機系統貢獻了不同的技術層面：丹麥公司Weibel Scientific，提供多普勒雷達系統（Doppler radar systems）；愛沙尼亞的DefSecIntelSolutions，負責移動式反無人機系統和指揮控制能力（Mobile C-UAS and C2 capability）；烏克蘭的Zvook負責被動聲學感測器；愛沙尼亞的MardukTechnologies，負責無人機探測與精確目標定位；德國TYTAN Technologies，負責自主攔截器；荷蘭的DeltaQuad，輸出固定翼電動垂直起降無人機（Fixed-wing eVTOL UAVs）。

Dronetex協作系統可用於保護關鍵基礎設施，如機場、能源設施、港口、政府機構以及軍事部隊免受無人機攻擊。

丹麥奧登斯（Odense）是丹麥第3大城，也是機器人與自動化產業重地，有許多無人機公司與廠商進駐。此次演示的地點安徒生機場（HCA Airport）是丹麥無人機系統測試中心（UAS Denmark Test Center）的所在地，也是歐洲少數提供超視距飛行（Beyond VisualLine of Sight，BVLOS）測試空域的機構之一。為新創公司、軍方及學術研究提供測試環境、監管諮詢與實驗室設施。

丹麥 歐洲 德國 無人機

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