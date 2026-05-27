中國國防部長預計將再次缺席香格裡拉對話會

（德國之聲中文網）據彭博社引述消息人士稱，中國國防部長董軍預計不會出席本月底（5月29日至31日）在新加坡舉行的“香格裡拉對話會”，中方預計將派中國人民解放軍國防大學代表團低調出席。消息人士補充說，相關安排目前仍存在變數，且不排除在最後一刻發生調整的可能性。

中國官方通常要等到活動開始前一兩天，才會正式確認相關官員的訪問行程。

中國國防部和新加坡國防部以及該論壇的主辦方——總部位於英國的國際戰略研究所（IISS）均未證實也未否認這一消息。

2024年，中國國防部長董軍和時任美國國防部長的奧斯汀（Lloyd Austin）均出席了香格裡拉對話會，且在會議期間舉行面對面的會晤。

董軍去年5月沒有出席香格裡拉對話，引發外界熱議。美國國防部長赫格塞思則在去年的香格裡拉對話會上發表了重要講話，明確了特朗普政府在印太地區的國防戰略，並對中國表明了強硬態度。

本月早些時間剛剛陪同美國總統特朗普訪華赫格塞思今年也將出席香格裡拉對話會。彭博社指出，如果董軍缺席，這意味著在中美關系處於關鍵時刻之際，作為全球兩大經濟體的中美兩國，將再次錯失一次開展直接、高層軍事溝通的良機。

中美兩國之間的軍事緊張局勢在一系列問題上持續存在，其中尤以台灣問題和南海問題最為突出。中國國家主席習近平在特朗普訪華期間，就台灣問題發出了北京迄今為止最為嚴厲的警告，稱該問題可能引發沖突，從而將兩國關系推向“極其危險的境地”。

（綜合報道）

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