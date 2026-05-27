德國親中政黨議員訪問台灣

（德國之聲中文網）德國選擇黨議員克拉夫特(Rainer Kraft)並非是第一次到訪台灣。早在2022年10月，他就作為德國聯邦議會友台小組成員前往台灣。他當時還在社媒上發帖，盛贊台灣的半導體產業，並將台海關系與俄烏關系進行了對比：“一個小型民主政體究竟如何才能具備足夠的韌性，從而在威權大國面前堅守自我？”

克拉夫特堪稱德國選擇黨(AfD)的異類。這個右翼民粹政黨明顯持親中、親俄立場，但是克拉夫特卻屢屢在聯邦議會投票中跟隨其他黨派投票支持加強對烏克蘭的軍援力度。

曾被可疑人士指控

克拉夫特的個人政治立場，也讓他遭到了一些身份可疑人士的攻擊。根據德廣聯的調查報道，2022年，多家德國媒體都收到一封電子郵件，其中指控克拉夫特的妻子曾收受一台灣企業的資金，而克拉夫特本人則前往台灣與當地政府人士會晤。克拉夫特後來對德廣聯表示，這些指控純屬捏造。

而且，這封電子郵件還要求德國各媒體將相關的調查揭露報道安排在2023年8月初發表，正好是台積電宣布在德國德累斯頓建廠前夕。據此，克拉夫特推測，針對他的指控背後很可能有中國政府的影子。

中國外交部已經在5月25日就德國議會代表團訪問台灣發出警告，強調“一個中國原則是中德關系的政治基礎”，並“敦促德方有關人士恪守一個中國原則，停止向‘台獨’分裂勢力發出錯誤信號。民進黨當局‘倚外謀獨’，注定要失敗。”

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