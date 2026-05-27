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寮國7人困洞穴 泰國專家馳援 曾救出少年足球隊

聯合報／ 國際中心／綜合報導
救援人員廿五日在寮國賽宋本省一處洞穴抽水，希望救出困在洞穴中的七名村民。歐新社
救援人員廿五日在寮國賽宋本省一處洞穴抽水，希望救出困在洞穴中的七名村民。歐新社

美聯社報導，曾參與二○一八年泰國少年足球隊受困洞穴救援行動的泰國專家加入寮國救援行動，協助營救七名受困淹水洞穴逾七天的村民。自從他們受困以來，外界一直無法與他們取得聯繫。

這七名寮國村民十九日進入寮國中部賽宋本省一處洞穴，當地是距離首都永珍東北方約一二五公里的偏遠山區，崎嶇山路與持續豪雨讓救援工作更加困難。

報導說，這些村民當時進入洞穴尋找金礦，但因豪雨引發暴洪，洞穴出口被堵，他們受困其中。有關當局和村民一直在努力抽水，但救援隊仍無法接觸到受困人員。

救援人員說，潛水員目前已在狹窄且被洪水淹沒的洞穴中前進約一百公尺。他們相信，受困村民可能位於目前可抵達最遠點之外約卅公尺處。救援隊正努力抽水，以協助搜救作業。

現場影片顯示，要抵達洞穴入口，必須徒步攀登約四公里的陡峭山路，洞口十分陡峭且布滿岩石，寬度僅勉強容納一人通過。進入洞穴後，救援人員還必須穿越泥濘通道、積水區域與狹窄隧道，有些地方只能匍匐前進。

寮國志工救援協會會長鑾拉特告訴法新社：「我們仍不清楚是否有生命跡象或他們是否還活著。」鑾拉特說，當時一名村民在出口被堵前及時逃出，並通報當局。

協會表示，已有大約一百名來自寮國與泰國的人員到現場協助救援行動。

寮國發展新聞報導說，兩名泰國救援專家和一名芬蘭專家已抵達這個寮國洞穴，他們曾參與二○一八年泰國北部睡美人洞「野豬」足球隊救援行動，當時足球隊成員因暴洪受困洞穴近三周，十二名足球隊員與教練最終成功獲救，但一名泰國前海軍海豹部隊潛水員在搜救過程中殉職。

泰國 豪雨

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