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南韓國產核潛艦 目標2030年代中期下水

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國已核准南韓製造核動力潛艦，並指美國將與南韓密切合作。圖為2023年7月24日美國核動力潛艦「安納波利斯號」抵達南韓濟州島。美聯社
美國已核准南韓製造核動力潛艦，並指美國將與南韓密切合作。圖為2023年7月24日美國核動力潛艦「安納波利斯號」抵達南韓濟州島。美聯社

南韓總統李在明廿六日在青瓦台主持國務會議時表示，南韓應加快建設現代化軍力，引進核動力潛艦。南韓國防部長安圭伯表示，南韓首艘核潛艦將自行建造，目標二○三○年代中期下水。

李在明在審議未來國防戰略的委員會上表示：「這艘核動力潛艦將建立在堅實的韓美同盟基礎上，展現我們願為朝鮮半島和平安全承擔責任。」

南韓正尋求加強嚇阻擁有核武的北韓。在獲得美國批准供應核燃料後，南韓將加入少數擁有核動力潛艦的國家行列。

國防部長安圭伯表示，這艘潛艦將使用濃度低於百分之廿的低濃縮鈾燃料，由南韓自行研發建造，結合南韓核能、造船與國防產業能力，同時維持不擁有或開發核武承諾，目標是「二○三○年代中期讓首艘核潛艦下水」，二○三○年代後半期正式投入服役。

南韓一直希望取得核動力潛艦，因應北韓日益增長的軍事威脅，但此前一直受到與美國簽署的核能合作協議限制。南韓政府表示，核動力推進系統，將使新型潛艦比現有南韓潛艦停留在水下更久，並具備更高的機動能力。

李在明去年十一月表示，南韓已獲美國批准，可建造核動力潛艦，此舉是期待已久的安全與貿易協議一部分，其中包括美國批准南韓進行鈾濃縮與燃料再處理。不過，當時潛艦實際建造地點尚未有明確定案，因為美國總統川普曾表示，這些潛艦將會「在偉大的美國本土建造」。

李在明說，目前南韓國防力量足以自衛，但面對嚴酷國際環境，仍需進一步增強軍力。除了核潛艦，他表示需持續擴大研發預算，投入機器人、無人機、太空等領域。

南韓 北韓 李在明

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