北韓試射新武器 疑包含自殺無人機

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部廿六日下午一時表示，偵測到北韓自平安北道定州一帶朝黃海方向發射數枚近程彈道飛彈，並罕見同時發射多管火箭，南韓軍方還不排除對方動用自殺式無人機。

南韓軍方評估，近程彈道飛彈飛行約八十公里，同時也發射了多管火箭。外界分析，這是北韓參考俄烏戰爭經驗，藉由混合發射，展示突破防空網與打擊能力。

此外，南韓軍方也不排除北韓在這次發射中動用「自殺式無人機」的可能性，因為雷達偵測到的飛行軌跡與一般彈道飛彈或多管火箭不同，可能是新型武器系統，不過仍須進一步分析。

南韓軍方分析，這次北韓軍方可能是依照領導人金正恩指示，為檢驗新型武器系統性能而進行試射。聯合參謀本部表示，韓美情報當局自發射初期起便持續追蹤並共享相關動向，也與日本共享彈道飛彈相關資訊。南韓軍方指出，「我軍持續維持能對任何挑釁進行壓倒性應對的能力與態勢。」

這次是北韓時隔卅七天再次發射彈道飛彈，也是今年第八次發射。由於正值外傳中國國家主席習近平最快可能本周訪問北韓，因此格外受到關注。有分析指出，若習近平訪北韓成真，將是自二○一九年六月以來首次，也可能成為朝鮮半島局勢轉折點。

在此情況下，外界解讀，北韓此次發射彈道飛彈，可能是在展現將持續堅持「擁核國家」地位以及強化飛彈戰力。

南韓外交部發言人朴一表示，「政府再次敦促北韓回應我方和平政策與緩和緊張努力。我國政府堅定支持核不擴散，將在堅持朝鮮半島完全無核化目標同時，透過與國際社會緊密合作，以循序漸進且務實的方式，持續推動北韓核問題取得實質進展」。

根據克里姆林宮發布的聲明，俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平上周在北京舉行峰會時，表達反對「透過外交孤立、經濟制裁、軍事施壓及其他手段，威脅北韓安全」。