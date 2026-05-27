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教宗：AI衝擊如「巴別塔」　帶來新奴役

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
教宗良十四世以「偉大的人類」為題發表首道通諭，警示AI的風險有如巴別塔。路透
教宗良十四世以「偉大的人類」為題發表首道通諭，警示AI的風險有如巴別塔。路透

羅馬天主教教宗良十四世廿五日發布上任後首道通諭，從道德角度把人工智慧（ＡＩ）恐將帶來日漸嚴重的衝擊比喻為聖經裡的「巴別塔」。他說，人工智慧恐將讓「反人類的威脅正常化」，應該受到監督。

主題為「偉大的人類」、長達四萬二千三百字的教宗通諭，明顯受到前教宗良十三世一八九一年「新事」通諭的啟發，兩份通諭簽署日期都是五月十五日。「新事」支持職場安全條件、反對財富集中，奠定天主教社會教義基礎，為現代歐洲的政治與福利制度定調。

良十四世在通諭指出，數位創新造成的大規模失業，將成為「真正的社會災難」。他表示，技術從來不曾中立，因為帶有設計者、資助者、監督者及使用者的特質。

良十四世譴責技術革命造成奴役現象，如稀土礦場勞工、數據中心低薪勞工以及遭到網路犯罪剝削的年輕人。

華爾街日報分析，這篇通諭將為良十四世教宗任期界定意義，內容如同對矽谷科技主管以及新技術發展下的未來文明做出嚴肅警告。他說，風險在於人類被貶低成為「追求高效率系統裡微不足道的齒輪」。

良十四世用聖經當中的兩個意象描述人類面臨的選擇。他指出，根本抉擇並不是對科技說出「是」或「否」，而是要建造巴別塔或重建耶路撒冷。

巴別塔在聖經裡象徵由上而下、憑藉傲慢、利益及單一化追求而驅動的華麗建設；重建耶路撒冷則由不同人民共同修建毀壞城牆，在城牆裡建立共存的兄弟情誼。

良十四世說，必須解除ＡＩ的武裝，把ＡＩ從一種做為統治、排擠、死亡工具的邏輯當中解脫，ＡＩ必須為所有人服務，為所有人謀求福祉。

通諭寫道，ＡＩ驅動武器系統，風險是讓使用武力的道德門檻變低，也會讓戰爭更容易發生、更不受人類控制。他說，必須有健全法律架構、獨立監督、見多識廣的使用者與負責任的政治制度規範ＡＩ。

教宗 AI 良十四世

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