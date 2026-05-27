聽新聞
0:00 / 0:00

抗衡中國 美日印澳倡議能源安全

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
四方安全對話成員國廿六日在新德里舉行外長會議，出席代表包括澳洲外長黃英賢（左起）、印度外長蘇傑生、日本外相茂木敏充及美國國務卿魯比歐。（法新社）
四方安全對話成員國廿六日在新德里舉行外長會議，出席代表包括澳洲外長黃英賢（左起）、印度外長蘇傑生、日本外相茂木敏充及美國國務卿魯比歐。（法新社）

路透報導，美國、日本、澳洲與印度廿六日在新德里舉行四方安全對話（Quad）外長會議，會後宣布至少四項倡議計畫，涵蓋海事安全、港口基礎建設、能源與關鍵礦產領域，在中國大陸持續擴張印太經濟與軍事影響力之際，深化美日印澳在印太地區合作。

這次會議出席代表包括澳洲外長黃英賢、印度外長蘇傑生、日本外相茂木敏充以及美國國務卿魯比歐。會前不久，美國總統川普才結束訪中行程。共同社在峰會前報導，茂木希望與美方討論應對台灣問題以及中國經濟脅迫，美聯社說，印度也關注川習會後華府對北京政策是否出現變化。

共同社指出，在外長會晤後的聯合記者會上，日本外相茂木敏充表示，各方一致認為，「必須強烈反對以武力片面改變現狀的企圖」，此番發言被視為劍指中國。

魯比歐會後宣布，Quad將啟動新的印太海事監控倡議，整合四國監視能力，強化區域即時資訊共享。Quad也公布第一個聯合基礎建設計畫，將與斐濟合作推動港口建設。魯比歐說：「我們將在港口基礎建設議題上展開合作，特別是因應太平洋島國港口容量不足的問題。」這項動作，被認為是抗衡近來與斐濟加強合作的中國。

此外，四國同意擬定關鍵礦物合作框架，強化重要礦物供應鏈，包括採礦、加工以及重要礦物回收。這對日本具有重要意義，日中去年因日相高市早苗「台灣有事」說法至今持續僵持，中方停止向日本出口部分用於航太、國防與半導體產業的礦物。

四國啟動印太能源安全倡議，目標是強化區域燃料與能源供應鏈，美國今年稍晚也將主辦Quad燃料安全論壇。

四國也討論伊朗戰爭與荷莫茲海峽能源運輸中斷問題。澳洲外長黃英賢表示，印太地區正面臨嚴重經濟壓力，若荷莫茲海峽持續關閉，將重創區域能源安全；她並強調，Quad支持維護航行自由，反對伊朗對通過荷莫茲海峽船隻收費構想。

印度 印太 新德里

延伸閱讀

Quad外長會議新德里登場 重振安全對話劍指中國

美軍再轟伊朗船艦 魯比歐撂話：荷莫茲海峽不開也得開

談台灣有事可能聯手？ 菲國總統罕見訪日 馬可仕明會高市早苗

馬六甲海峽區域共同治理 大馬智庫分析安全穩定關鍵

相關新聞

「四方安全對話」外長會議 發表關鍵礦物倡議

「四方安全對話」（Quad）外長會議於印度新德里舉行，美國國務院26日發布美國、日本、澳洲，以及印度的聯合聲明，成立四方關鍵礦物倡議架構，指四國將支持保障關鍵礦物供應鏈，透過經濟政策工具，以及協調投資來加速發展多元且公平的關鍵礦物市場。

寮國7人困洞穴 泰國專家馳援 曾救出少年足球隊

美聯社報導，曾參與二○一八年泰國少年足球隊受困洞穴救援行動的泰國專家加入寮國救援行動，協助營救七名受困淹水洞穴逾七天的村民。自從他們受困以來，外界一直無法與他們取得聯繫。

南韓國產核潛艦 目標2030年代中期下水

南韓總統李在明廿六日在青瓦台主持國務會議時表示，南韓應加快建設現代化軍力，引進核動力潛艦。南韓國防部長安圭伯表示，南韓首艘核潛艦將自行建造，目標二○三○年代中期下水。

抗衡中國 美日印澳倡議能源安全

路透報導，美國、日本、澳洲與印度廿六日在新德里舉行四方安全對話（Quad）外長會議，會後宣布至少四項倡議計畫，涵蓋海事安全、港口基礎建設、能源與關鍵礦產領域，在中國大陸持續擴張印太經濟與軍事影響力之際，深化美日印澳在印太地區合作。

歷史性一刻！教宗良14世 為奴隸制道歉

天主教宗良十四世廿五日發布就任後第一道通諭「偉大的人類」，就聖座歷史上在奴隸制度扮演的角色以及教廷數百年來未能譴責奴隸制一事，發表歷史性正式道歉，形容這是「基督徒記憶中的一道傷痕」。

教宗：AI衝擊如「巴別塔」　帶來新奴役

羅馬天主教教宗良十四世廿五日發布上任後首道通諭，從道德角度把人工智慧（ＡＩ）恐將帶來日漸嚴重的衝擊比喻為聖經裡的「巴別塔」。他說，人工智慧恐將讓「反人類的威脅正常化」，應該受到監督。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。