抗衡中國 美日印澳倡議能源安全

路透報導，美國、日本、澳洲與印度廿六日在新德里舉行四方安全對話（Quad）外長會議，會後宣布至少四項倡議計畫，涵蓋海事安全、港口基礎建設、能源與關鍵礦產領域，在中國大陸持續擴張印太經濟與軍事影響力之際，深化美日印澳在印太地區合作。

這次會議出席代表包括澳洲外長黃英賢、印度外長蘇傑生、日本外相茂木敏充以及美國國務卿魯比歐。會前不久，美國總統川普才結束訪中行程。共同社在峰會前報導，茂木希望與美方討論應對台灣問題以及中國經濟脅迫，美聯社說，印度也關注川習會後華府對北京政策是否出現變化。

共同社指出，在外長會晤後的聯合記者會上，日本外相茂木敏充表示，各方一致認為，「必須強烈反對以武力片面改變現狀的企圖」，此番發言被視為劍指中國。

魯比歐會後宣布，Quad將啟動新的印太海事監控倡議，整合四國監視能力，強化區域即時資訊共享。Quad也公布第一個聯合基礎建設計畫，將與斐濟合作推動港口建設。魯比歐說：「我們將在港口基礎建設議題上展開合作，特別是因應太平洋島國港口容量不足的問題。」這項動作，被認為是抗衡近來與斐濟加強合作的中國。

此外，四國同意擬定關鍵礦物合作框架，強化重要礦物供應鏈，包括採礦、加工以及重要礦物回收。這對日本具有重要意義，日中去年因日相高市早苗「台灣有事」說法至今持續僵持，中方停止向日本出口部分用於航太、國防與半導體產業的礦物。

四國啟動印太能源安全倡議，目標是強化區域燃料與能源供應鏈，美國今年稍晚也將主辦Quad燃料安全論壇。

四國也討論伊朗戰爭與荷莫茲海峽能源運輸中斷問題。澳洲外長黃英賢表示，印太地區正面臨嚴重經濟壓力，若荷莫茲海峽持續關閉，將重創區域能源安全；她並強調，Quad支持維護航行自由，反對伊朗對通過荷莫茲海峽船隻收費構想。