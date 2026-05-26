越南將辦東協未來論壇 聚焦和平解決重疊主權爭端

越南外交部今天宣布，將於6月9日至10日舉辦第3屆東南亞國協未來論壇，預計東協成員國都將派高層代表團出席。未來論壇除探討發展外，也聚焦能源安全，以及如何以和平方式解決爭端與重疊主權聲索議題。

越南外交部今天宣布，將於6月9日至10日在河內舉行2026年東南亞國協未來論壇（ASEAN FutureForum），這也是越南召開越共14大、舉行第16屆國會選舉後，主辦的首個大型高層多邊外交活動。

越共中央委員暨外交部副部長阮孟強（NguyễnMạnh Cường）、越南外交學院院長阮雄山（NguyễnHùng Sơn）、外交部發言人范秋姮（Phạm ThuHằng）今天於越南外交學院（DAV）舉辦國際記者會。現場除記者外，東協成員國與英國、日本、澳洲、瑞士、土耳其等數十國大使館也派外交官員出席支持。

阮孟強表示，越南黨政要、多位東協成員國高級領導人、國際組織領導人、科研機構負責人、企業代表以及來自越南和世界各地的地方代表將出席論壇，預計至少將有3位東協國家的總理出席。

此外，本次論壇代表團將更加多元，將有來自各成員國10多個政黨代表及約20位東協城市領導人出席論壇，共同探討發展政策。

論壇將聚焦東協的韌性和團結、促進衝突預防的措施與倡議、人工智慧應用、湄公河發展，以及能源安全等議題。

中央社提問，2026年東協未來論壇是否規劃就南海相關議題以及如何加速「南海行為準則」（COC）談判進程舉行對話和討論？再者，東協各國在東海（越南對南海的稱呼）問題上存在分歧，東協未來論壇能否為成員國提供一個更接近共識的機會？

阮雄山回覆中央社，首先同意和平與穩定向來是東協及越南重視的優先事項。

他說，儘管並非每次的東協未來論壇中都會設專門的子會議來討論該主題，但未來論壇上所討論的各項議題，都有助於維持和平與穩定的環境，好讓東協區域內外國家能夠以和平方式解決爭端或重疊的主權聲索，並嚴格遵守國際法與聯合國憲章。

阮雄山強調，如何為區域的共同問題尋求根本且長期的解決方案，向來是東協未來論壇的優先事項與目標。

今年適逢「東南亞友好合作條約」（TAC）簽署50週年，因此本屆東協未來論壇特別設有一個關於解決爭端與衝突的專門會議。

他指出，東南亞友好合作條約最核心的原則就是「以和平方式解決爭端」，越南期盼各方夥伴以此精神來解決主權重疊聲索與各項爭端。

「面對當前全球局勢動盪及衝突加劇，我們更希望將此精神推廣至全球範圍。這正是未來論壇的願望：尋求問題的解決方案，並為東南亞，乃至印太地區的和平與穩定做出貢獻」。

阮雄山補充，論壇將會非常全面性地討論各項議題，如能源安全問題。「這也與南海局勢息息相關，能源安全問題與南海這條海上交通命脈是密不可分的。我們在討論確保能源安全時，必然會涉及到地緣政治問題，其中就包括南海的地緣政治局勢」。

東協未來論壇是由越南政府時任總理范明政（PhạmMinh Chính）於2023年9月在印尼雅加達舉行的第43屆東協峰會上正式提議並發起。今年第3屆論壇將以「和平、繁榮、以人為本」為主題。

該論壇旨在為東協領導人、東協夥伴、國際研究人員和企業搭建平台，共同探討和提出有助於塑造東協未來的理念和倡議。東協論壇也作為東協官方進程的補充管道，提供非官方「二軌外交」互動。