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南韓「張保皋N」計畫 目標2035年首艘核動力潛艦下水

中央社／ 首爾26日專電

韓國總統李在明今天出席「第一屆未來國防戰略委員會」，國防部也頒布核動力潛艦開發計畫，並命名為「張保皋N」計畫，目標在2030年代中期讓首艘核動力潛艦下水。

青瓦台發布新聞稿，韓國總統李在明今天在慶尚南道昌原市鎮海區進行「第一屆未來國防戰略委員會」。委員會首先討論「核動力潛艦開發基本計畫」作為第一項議案，這是自去年10月獲得美國對韓國取得核動力潛艦的支持後，國防部歷經7個月與相關部會協商完成的方案。

李在明表示，「核動力潛艦象徵著我們將自行負責韓半島和平與安全的意志，同時也將有助於強化大韓民國防衛產業能力。」另外，談到移交戰時作戰指揮權，李在明說：「這是完成自主國防的核心要素，韓美將透過緊密協商，完成包含轉換時機在內的具體戰時作戰指揮權收回時程。」

國防部今天也發布「大韓民國核動力潛艦開發基本計畫」，是韓國首次對國內外提出系統性開發核動力潛艦推動方向的文件。韓國政府把核動力潛艦計畫命名為「張保皋N」，寓意為繼承韓國首艘潛艦「張保皋號」精神。

國防部指出，為了確保戰力取得、維修的自主性與穩定性，將於韓國國內開發與建造核動力潛艦。國防部也表示，將以2030年代中期讓首艘核動力潛艦下水、並於2030年代後半完成戰力化部署為目標推動開發。

國防部強調，核動力潛艦反應爐將使用低濃縮鈾作為核燃料，並開發可進行長週期運轉的技術，以盡量減少更換核燃料次數；也會安全且有系統地管理核動力潛艦所產生的所有放射性廢棄物。

國防部也做出3大承諾，包括不會持有任何形式的核武器，也不會開發核武；並將在與美國緊密溝通下，取得與管理低濃縮鈾燃料的過程中，誠實履行核不擴散義務；也會建立適用於核動力潛艦的安全保障體系。

李在明 青瓦台 南韓 潛艦

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