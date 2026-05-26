拆除中崩塌！首爾西大門區高架橋意外3死3傷 李在明震怒徹查

南韓首爾西大門區西小門高架橋拆除現場，在今天下午部分橋面坍塌，目前造成3人死亡、3人受傷，也導致首爾站至新村站區間列車停駛，總統李在明指示要嚴正徹查原因。

根據韓聯社報導，今天凌晨進行橋面板切割作業時，出現2.9公分高低差沉陷現象後，相關人員於下午2時進入主樑進行安全檢查，之後在2時33分左右發生崩塌事故。

這起事故已經造成3人死亡、3人受傷，死亡的其中2人為50多歲與60多歲男性，推測為拆除工程相關人員。原本獲救的4人中，一名50多歲男性重傷者曾遭車輛壓住，被救出後在心肺停止狀態下送醫，最後不治身亡。

消防當局接獲施工相關人士報案後，於6分鐘後、下午2時38分派遣先遣隊前往現場展開救援，並於下午2時49分發布第一階段應變命令，投入62名人力與16台設備。警方也派出約30人，並為防止二次事故而實施周邊道路管制。

此次事故也導致首爾站至新村站區間架空電車線停電，使該區段列車停駛，首爾站至水色站區間列車也停止運行。

建於1966年的西小門高架道路，由於老化問題，2019年3月曾發生混凝土碎塊掉落至道路等安全問題，拆除工程自去年8月開始，原預計於今年6月初完工。

對於此次事故，青瓦台透過首席發言人姜由楨表示，總統李在明接獲坍塌事故報告後，指示相關單位務必全力進行事故善後與傷者治療工作。李在明也對此次事故中不幸罹難的受害者表達哀悼之意，並指示應嚴正調查事故原因，同時徹底制定防止類似事故再次發生的對策。