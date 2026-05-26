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伊朗戰事消耗太大？傳美國戰斧飛彈交付恐延遲 日方：時程未變
英國「金融時報」上週引述消息人士披露，美國已經告知日本，美國製戰斧巡弋飛彈交付可能最長會延宕2年。日本防衛大臣小泉進次郎今天表示，目前取得戰斧飛彈的時程未變。
日本政府為了打造在緊急事態發生期間，能打擊對手國飛彈發射據點等地的反擊能力，於2024年正式簽約，採購戰斧飛彈，並計劃在2027年度之前，取得最多400枚戰斧飛彈。
英國「金融時報」23日引述消息人士披露，由於美方在伊朗戰事上，消耗大量戰斧巡弋飛彈（TomahawkCruise Missile），美國戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）本月初已經透過電話告知小泉，戰斧飛彈交付，可能最長會延宕2年。
日本放送協會（NHK）報導，小泉今天在內閣會議後的記者會表示，「目前，去年度到明年度取得（戰斧飛彈）的計畫，並未改變。將與美國密切合作，適當地取得」。
他也說，「一般而言，從海外採購裝備，交付也可能會延遲。由於有這種風險，製造國產相關產品的基礎不可或缺，之後將努力強化防衛生產基礎」。
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