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俄羅斯揚言「大規模空襲基輔」 魯比歐：美國準備調停
在俄羅斯揚言將對烏克蘭首都基輔發動新一波空襲後，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天表示，華府已準備調停。
法新社報導，俄羅斯發出警告，包含呼籲外國外交人員離開基輔，並揚言將對基輔展開「系統性」打擊，包括針對「決策中心」發動攻擊，意味已逾4年的俄烏戰爭再次升級。
魯比歐今天訪問印度期間向記者表示，每當看到任何一方發動大規模攻擊，都提醒世人這是一場可怕的戰爭。
他說：「美國隨時準備盡一切努力推動結束這場戰爭，希望時機成熟後能夠實現。」
魯比歐是在俄羅斯於上週末猛烈轟炸烏克蘭之後，作出上述表示。俄軍當時還發射可攜帶核彈頭的「榛樹」（Oreshnik）極音速飛彈。
他之前已與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（SergeiLavrov）通過電話。
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