李顯龍談星中合作基於利益 學者：凸顯多種族認同

新加坡國務資政李顯龍日前訪中受訪時提及，星中合作是因擁有共同利益、而不是因屬於同個族群。新加坡學者今天指出，李顯龍點出不應將合作互惠與族群因素混為一談，新加坡雖以華人為多數，但仍是一個多元種族社會。

聯合早報報導，李顯龍日前訪問中國，22日接受媒體訪問時提及，新加坡投資中國的機會將增加，中國企業也有機會投資新加坡，無論是在新加坡設廠生產，或是將新加坡當作區域樞紐或國際業務總部。

報導指出，談及是否有過度依賴和身分認同的擔憂，李顯龍說，雙方合作是因擁有共同利益，而不是因為屬於同個族群，中國是新加坡的經濟夥伴之一，美國依然是非常重要的經濟夥伴，日本和歐洲也是如此，「如果只有一個主要朋友，不論是誰，選擇空間就少了」。

熟悉地緣政治議題的新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎今天告訴中央社，這樣的談話可觀察之處在於，李顯龍點出不應將合作互惠與族群因素混為一談，新加坡雖然是以華人為多數的國家，但仍是一個多元種族社會。

李顯龍上一次訪問上海是2024年11月，曾與中共上海市委書記陳吉寧會面；他上一次訪問廣西則是2014年9月出席在南寧舉辦的第11屆中國一東盟（東協）博覽會，新加坡是當屆博覽會主賓國。

亞太重要年度安全論壇香格里拉對話（Shangri-LaDialogue）將於29日至31日在新加坡登場，越南國家主席蘇林（To Lam）將於29日晚間發表主題演說，但外界目光焦點將落在美國戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）身上。

路透社報導，亞洲盟友預計將密切關注赫格塞斯，希望從中一窺川普（Donald Trump）政府是否因身陷中東衝突、捲入與歐洲的糾紛，包括減少美軍在德駐軍人數而分身乏術，忽略了亞太地區的任何跡象。中國國防部長去年未出席，今年是否出席備受關注。