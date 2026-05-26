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馬六甲海峽區域共同治理 大馬智庫分析安全穩定關鍵

中央社／ 吉隆坡26日專電
馬來西亞國防與安全研究院海軍少將尤斯尼表示，麻六甲海峽雖經常被拿來與荷莫茲海峽相提並論，但兩者治理模式不同，麻六甲海峽有成熟的海事安全合作模式，長期維持開放與穩定。 路透社
馬來西亞國防與安全研究院海軍少將尤斯尼表示，麻六甲海峽雖經常被拿來與荷莫茲海峽相提並論，但兩者治理模式不同，麻六甲海峽有成熟的海事安全合作模式，長期維持開放與穩定。 路透社

馬來西亞國防與安全研究院（MiDAS）海軍少將尤斯尼表示，麻六甲海峽雖經常被拿來與荷莫茲海峽相提並論，但兩者治理模式不同，麻六甲海峽有成熟的海事安全合作模式，長期維持開放與穩定。

地緣政治情勢升溫，同為東南亞能源運輸要道的麻六甲海峽（Strait of Malacca），在中東戰爭荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）危機下備受關注。馬來西亞「新海峽時報」（New Straits Times）昨天刊登尤斯尼（Yusne Mokhtar）的「區域合作治理為麻六甲海峽安全穩定關鍵」評論文章。

麻六甲海峽位於馬來半島與印尼蘇門答臘島之間，全長約900公里，其中最窄航道僅約2.7公里寬，是連接印度洋與太平洋的重要航道。

尤斯尼指出，作為全球最繁忙航道之一的麻六甲海峽，對全球貿易不可或缺，承載全球大量能源與貨物流通，每年有數萬艘船舶通行。其韌性並不在於流量，而在於治理模式。

他認為，與經常受地緣政治對抗影響的荷莫茲海峽不同，麻六甲海峽以「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）為基礎的規則體系運作，「過境通行權」（transit passage）原則保障所有船舶不受歧視地通行，限制任意干擾航運的可能性。

對於海峽管理，尤斯尼表示，馬來西亞、印尼、新加坡與泰國透過「麻六甲海峽巡邏機制」，藉由聯合巡邏、情報共享與共同監控，建立成熟的海事安全合作模式，大幅降低海上武裝搶劫等傳統威脅。

他說，相較於部分治理分散、執法受限、較易動盪的海上咽喉區域，麻六甲海峽受惠於一致性的區域共同管理。

另外，從戰略角度觀察，尤斯尼認為，麻六甲海峽出現類似荷莫茲海峽中斷情況可能性仍低。更重要的是，海峽治理模式本質上屬多邊合作，任何限制通行的企圖，都需多個主權國家共同配合。

他並說，馬來西亞、印尼、新加坡與泰國都深度整合於全球供應鏈，因此任何中斷都將立即帶來國內經濟代價。這種「國家利益與全球穩定一致」情況，本身就是結構性保障。

不過，他指出，新興風險仍不容忽視，包括航運密度增加、港口基礎設施網路安全漏洞，以及灰色地帶（grey-zone）活動等非傳統威脅。

尤斯尼強調，馬來西亞目前透過提升海域情資掌握能力，包括監控系統與資訊共享，加強預警能力，並持續升級港口基礎設施，更加重視韌性與備援機制，尤其是網路安全領域，以因應新興挑戰。

荷莫茲海峽 馬來西亞 東南亞 麻六甲 能源

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