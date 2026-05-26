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釣魚台爭議再起！陸警告驅離日漁船 日方：陸海警船搭機關炮逼近

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國海警稱，26日依法驅離日本「非法」進入中國釣魚島領海日本船隻。（路透）
中國海警稱，26日依法驅離日本「非法」進入中國釣魚島領海日本船隻。（路透）

中國海警局新聞發言人姜略表示，5月26日，日本「獅子」號漁船非法進入中國釣魚島（我方稱「釣魚台列嶼」、日本稱「尖閣諸島」）領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。

姜略重申，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方敦促日方立即停止在該海域的一切侵權挑釁行徑。中國海警將持續在釣魚島海域開展維權執法，維護國家主權和海洋權益。

共同社則報導，日本第11管區海上保安總部（那霸）26日稱，25日駛入尖閣諸島周邊領海的中國2艘海警局船隻繼續停留在領海內。這是中國公務船連續兩天駛入尖閣周邊領海，為今年第11天。

第11管區稱，2艘中國海警船均搭載機關炮。中國海警船一邊宣揚中方主張，一邊試圖靠近日本漁船，日方巡邏船要求其駛離領海。在領海外側的毗連區還發現另外2艘搭載機關炮的中方船隻。尖閣周邊已連續193天發現中國公務船。

釣魚台 日本 中方

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