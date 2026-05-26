釣魚台爭議再起！陸警告驅離日漁船 日方：陸海警船搭機關炮逼近

路透報導，四方安全對話（Quad）26日在新德里舉行外長會議宣布至少4項倡議計畫，涵蓋海事安全、港口基礎建設、能源與關鍵礦產領域，在中國大陸持續擴張在印太的經濟與軍事影響力之際，深化美日印澳在印太地區的合作。會後日本外相茂木敏充表示，成員國一致同意，強烈反對「以武力單方面改變現狀的企圖」，此番言論被認為是針對中國。

2026-05-26 15:14