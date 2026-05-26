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Quad外長會議落幕！美日印澳宣布4項合作 日外相1句話疑嗆聲大陸

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
四方安全對話成員國26日在新德里舉行外長會議，出席代表包括澳洲外長黃英賢（左1）、印度外長蘇傑生（左2）、日本外相茂木敏充（右2），以及美國國務卿魯比歐（右1）。法新社
四方安全對話成員國26日在新德里舉行外長會議，出席代表包括澳洲外長黃英賢（左1）、印度外長蘇傑生（左2）、日本外相茂木敏充（右2），以及美國國務卿魯比歐（右1）。法新社

路透報導，四方安全對話（Quad）26日在新德里舉行外長會議宣布至少4項倡議計畫，涵蓋海事安全、港口基礎建設、能源與關鍵礦產領域，在中國大陸持續擴張在印太的經濟與軍事影響力之際，深化美日印澳在印太地區的合作。會後日本外相茂木敏充表示，成員國一致同意，強烈反對「以武力單方面改變現狀的企圖」，此番言論被認為是針對中國。

這次四國外長會議是自2024年9月以來Quad第3次部長級會談，出席代表包括澳洲外長黃英賢、印度外長蘇傑生、日本外相茂木敏充，以及美國國務卿魯比歐。

Quad峰會前不久，美國總統川普才結束訪中行程。共同社在峰會前報導，茂木希望圍繞應對台灣問題以及中國的經濟脅迫在日美之間協商相關看法。美聯社指，新德里也密切關注川習會後，華府對北京政策是否出現變化。

共同社指出，在外長會晤後的聯合記者會上，日本外相茂木敏充表示，各方一致認為，「必須強烈反對以武力片面改變現狀的企圖」，此番發言被視為劍指中國。

魯比歐會後宣布，Quad將啟動新的印太海事監控倡議，整合4國監視能力，強化區域即時資訊共享。

Quad也公布首個聯合基礎建設計畫，將與斐濟合作推動港口建設。魯比歐說：「我們將在港口基礎建設議題上展開合作，特別是因應太平洋島國港口容量不足的問題。」

此外，4國同意擬定關鍵礦物合作框架，指引成員國運用經濟政策並協調投資，以強化重要礦物供應鏈，包括採礦、加工，以及重要礦物回收。這對日本具有重要意義，日中去年因「台灣有事」至今持續僵持，中方已停止向日本出口部分用於航太、國防與半導體產業的礦物。

另外，4國已啟動印太能源安全倡議，目標是強化區域燃料與能源供應鏈，美國今年稍晚也將主辦Quad燃料安全論壇。魯比歐表示：「我們對這項夥伴關係有非常深的承諾。對美國而言，Quad是全球戰略中的關鍵支柱。」

4國也討論伊朗戰爭與荷莫茲海峽能源運輸中斷問題。

澳洲外長黃英賢表示，印太地區正面臨嚴重經濟壓力，若荷莫茲海峽持續關閉，將重創區域能源安全；她並強調，Quad支持維護航行自由，也反對伊朗對通過荷莫茲海峽船隻收費的構想。

Quad原是美國牽制中國戰略的一環，目前正值川習會落幕不久。美日印澳去年原訂在印度舉行峰會，但由於美國加徵關稅導致美印關係緊張，峰會最終未能如期舉行。

魯比歐在會前曾表示，外交官員將推動今年稍晚舉行領袖會議。他說：「目前未有具體日期，但希望今年能找到時間，讓4國領袖聚在一起。」

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