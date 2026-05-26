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銀座GINZA SIX刺激物案29傷 疑2嫌涉案
昨天有不明人士在日本東京都銀座地區的商場GINZA SIX一樓，噴灑像是催淚瓦斯的噴霧，造成29人身體不適，其中有25人送醫，犯嫌仍未落網。調查人士透露，疑似有2人涉案。
綜合朝日電視台、日本電視台（Nippon TV）、TBS電視台報導，有人昨天正午左右在GINZA SIX一樓內部的三井住友銀行銀座分行內設置提款機的地方，噴灑像是催淚瓦斯的噴霧後，造成周圍民眾相繼感到喉嚨等部位疼痛。
東京都警視廳表示，起初有25人反映身體不適，之後上修人數為29人，其中有25人送醫治療。所幸傷者均沒有生命危險。
調查相關人士透露，疑似有2人涉案，且他們在案發之後從現場逃逸。根據監視器拍攝到的畫面等，這兩人可能為男性，且疑似在一進入銀行大廳入口就噴灑噴霧。
此外，事發現場也驗出能引發刺激的辣椒素。東京都警視廳正在朝傷害事件追查犯嫌。
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