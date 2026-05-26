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停火協議崩潰 真主黨報復開火 以色列下令「徹底擊垮」

世界日報／ 編譯中心／綜合25日電
以色列總理內唐亞胡25日晚指示軍方，加大對黎巴嫩真主黨的打擊力度。（美聯社）
以色列總理內唐亞胡25日晚指示軍方，加大對黎巴嫩真主黨的打擊力度。（美聯社）

黎巴嫩武裝組織真主黨(Hezbollah)宣布，為報復以色列違反停火協議，已針對北部多處軍事設施發動襲擊。以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)25日宣布，已經下令以國軍方加強在黎巴嫩的攻勢，以「徹底擊垮」黎國政治和軍事組織真主黨，他也指控這個武裝團體使用無人機襲擊以軍。

黎巴嫩真主黨周一宣稱對以色列北部三座軍營及一處軍事哨所發動數波攻擊。真主黨表示，這些軍事行動是為回應以色列軍方近期「違反停火協議(ceasefire)」的行為，並展現其反擊決心。

真主黨指出，該組織以極短時間間隔發動至少四次無人機襲擊，目標直指位於以色列北部的Shomera軍營。此外，真主黨也承認對另外兩座邊境城鎮的軍營，以及位於Misgav Am的一處軍事哨所發動攻擊。

中央社引述法新社報導，內唐亞胡於通訊軟體Telegram發布一段影片聲明指出：「我已下令進一步加速我方行動。」

他還表示：「他們確實動用無人機襲擊我方，包括光纖無人機，但我方有團隊正研究反制措施，我們會解決這個問題…我們將加強打擊、增強火力，我們會徹底擊垮他們。」

內唐亞胡下令以色列軍方加強攻擊真主黨之際，美國與伊朗正尋求敲定一項協議盼能結束中東地區戰事，而且該協議可能涵蓋黎巴嫩戰線。

報導說，以色列和美國於2月底聯手空襲伊朗，並擊斃該國最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)，真主黨為聲援德黑蘭而在3月2日向以國發射火箭，導致黎巴嫩捲入這場中東戰事。

儘管以色列和黎巴嫩曾於4月中旬同意暫時停火，但之後以軍與真主黨幾乎每天都在交火。黎巴嫩當局聲稱，從3月初迄今，以色列軍方的攻擊造成黎國有超過3100人喪命。另外，以色列與真主黨爆發衝突迄今，已經有20多位以軍官兵陣亡。

此次真主黨的大規模襲擊，顯示邊境地區脆弱的和平正面臨嚴峻挑戰。外界擔憂，這波衝突可能導致停火協議全面崩潰。

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內唐亞胡：10/7突襲以色列所有主謀幾乎剷除殆盡

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