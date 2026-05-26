快訊

沈伯洋稱黃仁勳提Energy不是「Electricity」 蔣萬安用1句話反擊

今年首例女腦膜炎發燒、嘔吐2天亡 累計8例創10年新高

家裡太小不敢養貓？獸醫曝喵星人心中「小宅完美配置」：連浪貓都能適應

聽新聞
0:00 / 0:00

攻烏更猛鎖定1重要機構 俄警告外國人速離基輔

世界日報／ 編譯中心／綜合25日電
俄羅斯25日向外國人與外交人員發出警告，要求他們離開基輔，並表示計畫對烏克蘭首都發動更多攻擊。（路透）
俄羅斯25日向外國人與外交人員發出警告，要求他們離開基輔，並表示計畫對烏克蘭首都發動更多攻擊。（路透）

俄羅斯25日向外國人與外交人員發出警告，要求他們離開基輔，並表示計畫對烏克蘭首都發動更多攻擊，包括鎖定其「決策中心」。另據英媒報導，俄羅斯國內對總統普亭(Vladimir Putin)深感不滿的情緒日益升高，普亭執意繼續推動對烏克蘭的戰爭，菁英圈對他的幻滅已急劇加深。

中央社引述法新社報導，俄羅斯外交部在聲明中表示：「攻擊將鎖定決策中心與指揮所等目標…我們警告外國公民，包括外交使團與國際組織的人員，應盡快離開這座城市。」

根據路透，俄羅斯外交部表示，這些攻擊是回應莫斯科所稱，烏克蘭蓄意用無人機襲擊烏東俄控盧甘斯克地區(Luhansk)一處學生宿舍的事件。烏克蘭軍方否認俄方指控，並表示他們當時擊中的是該地區一支精銳無人機指揮部隊。

俄羅斯外交部在聲明中表示：「在此情況下，俄羅斯聯邦武裝部隊正對基輔的烏克蘭軍工企業展開一系列系統性攻擊。」

在基輔，搜救人員25日持續處理24日空襲造成的後續影響。當局表示，這波攻擊已造成2人死亡、91人受傷。

另據英國衛報報導，數名普亭核心圈人士、俄國商界消息人士及西方情報官員受訪時，勾勒出一幅內部景象：普亭作風愈發封閉，其身邊菁英對他的幻滅感急劇加深，不論是對烏克蘭戰事停滯不前，或是國內經濟下行，都令他們深感失望。

一名人脈深厚的商界領袖指出：「今年菁英階層的氛圍確實出現明顯轉變...對普亭深刻失望。」這名人士還說，愈來愈多人「日益覺得某種災難即將來臨」。

該消息人士表示：「沒有人認為一切會在明天突然崩解。但越來越多人意識到，毫無意義且自我毀滅的決定不斷出現。曾經為普亭辯護的人如今已改變立場。對未來的任何感覺蕩然無存。」

報導說，普亭的支持度正在下滑，經濟壓力正加劇，甚至連過去極少批評普亭的親克里姆林宮部落客也開始公開發聲。儘管國內裂痕逐漸浮現，但根據多名熟悉普亭想法的受訪者，以及歐洲與烏克蘭情報官員的說法，普亭對烏克蘭戰爭的盤算並未改變，仍決心繼續推進戰事。

兩名接近普亭的消息人士透露，普亭已向其核心圈表明，他認為俄國政府可在年底前奪下整個頓巴斯(Donbas)地區。其中一名人士指稱：「普亭執著於頓巴斯，他在達成目標前不會罷手。」

延伸閱讀

俄警告外國人速離基輔 揚言將轟炸決策中心

俄烏戰爭普亭受挫 CNN：美應藉機警示中國攻台後果

俄傷亡擴大、烏漸扭轉戰局 外媒分析：習近平重估對台動武代價

烏克蘭基輔凌晨遭大規模飛彈攻擊 至少22人傷亡

相關新聞

4000萬人怒吼滾出皇馬：法國隊長姆巴佩能否在美加墨世界盃再次證明自己？

距離2026美加墨世界盃揭幕已不到一個月，全球足球迷的目光聚焦這場首度由48支球隊角逐的足壇盛事。對於目前世界排名第一的法國國家隊而言，這不僅是爭奪隊史第三座大力神盃的關鍵戰役，也是功勳總教練德尚（Didier Deschamps）自2012年執教以來的最後一舞。

上月才自爆罹癌！以色列總理內唐亞胡驚傳送醫 原因曝光

以色列時報26日報導，76歲的以色列總理內唐亞胡25日驚傳被送往耶路撒冷醫院，消息曝光後，總理辦公室說明內唐亞胡是接受牙科治療。內唐亞胡先前才遭到質疑隱瞞罹癌，健康狀況受到關注。

攻烏更猛鎖定1重要機構 俄警告外國人速離基輔

俄羅斯25日向外國人與外交人員發出警告，要求他們離開基輔，並表示計畫對烏克蘭首都發動更多攻擊，包括鎖定其「決策中心」。另據英媒報導，俄羅斯國內對總統普亭(Vladimir Putin)深感不滿的情緒日益升高，普亭執意繼續推動對烏克蘭的戰爭，菁英圈對他的幻滅已急劇加深。

銀座GINZA SIX刺激物案29傷 疑2嫌涉案

昨天有不明人士在日本東京都銀座地區的商場GINZA SIX一樓，噴灑像是催淚瓦斯的噴霧，造成29人身體不適，其中有25人...

停火協議崩潰 真主黨報復開火 以色列下令「徹底擊垮」

黎巴嫩武裝組織真主黨(Hezbollah)宣布，為報復以色列違反停火協議，已針對北部多處軍事設施發動襲擊。以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)25日宣布，已經下令以國軍方加強在黎巴嫩的攻勢，以「徹底擊垮」黎國政治和軍事組織真主黨，他也指控這個武裝團體使用無人機襲擊以軍。

時隔37天再挑釁？北韓發射疑似飛彈不明物體 南韓軍方分析中

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部26日下午1時表示，北韓稍早向西海（黃海）的方向發射疑似飛彈的不明物體，南韓當局正在分析此次發射的相關細節。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。