攻烏更猛鎖定1重要機構 俄警告外國人速離基輔

俄羅斯25日向外國人與外交人員發出警告，要求他們離開基輔，並表示計畫對烏克蘭首都發動更多攻擊，包括鎖定其「決策中心」。另據英媒報導，俄羅斯國內對總統普亭(Vladimir Putin)深感不滿的情緒日益升高，普亭執意繼續推動對烏克蘭的戰爭，菁英圈對他的幻滅已急劇加深。

中央社引述法新社報導，俄羅斯外交部在聲明中表示：「攻擊將鎖定決策中心與指揮所等目標…我們警告外國公民，包括外交使團與國際組織的人員，應盡快離開這座城市。」

根據路透，俄羅斯外交部表示，這些攻擊是回應莫斯科所稱，烏克蘭蓄意用無人機襲擊烏東俄控盧甘斯克地區(Luhansk)一處學生宿舍的事件。烏克蘭軍方否認俄方指控，並表示他們當時擊中的是該地區一支精銳無人機指揮部隊。

俄羅斯外交部在聲明中表示：「在此情況下，俄羅斯聯邦武裝部隊正對基輔的烏克蘭軍工企業展開一系列系統性攻擊。」

在基輔，搜救人員25日持續處理24日空襲造成的後續影響。當局表示，這波攻擊已造成2人死亡、91人受傷。

另據英國衛報報導，數名普亭核心圈人士、俄國商界消息人士及西方情報官員受訪時，勾勒出一幅內部景象：普亭作風愈發封閉，其身邊菁英對他的幻滅感急劇加深，不論是對烏克蘭戰事停滯不前，或是國內經濟下行，都令他們深感失望。

一名人脈深厚的商界領袖指出：「今年菁英階層的氛圍確實出現明顯轉變...對普亭深刻失望。」這名人士還說，愈來愈多人「日益覺得某種災難即將來臨」。

該消息人士表示：「沒有人認為一切會在明天突然崩解。但越來越多人意識到，毫無意義且自我毀滅的決定不斷出現。曾經為普亭辯護的人如今已改變立場。對未來的任何感覺蕩然無存。」

報導說，普亭的支持度正在下滑，經濟壓力正加劇，甚至連過去極少批評普亭的親克里姆林宮部落客也開始公開發聲。儘管國內裂痕逐漸浮現，但根據多名熟悉普亭想法的受訪者，以及歐洲與烏克蘭情報官員的說法，普亭對烏克蘭戰爭的盤算並未改變，仍決心繼續推進戰事。

兩名接近普亭的消息人士透露，普亭已向其核心圈表明，他認為俄國政府可在年底前奪下整個頓巴斯(Donbas)地區。其中一名人士指稱：「普亭執著於頓巴斯，他在達成目標前不會罷手。」