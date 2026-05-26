聽新聞
0:00 / 0:00
時隔37天再挑釁？北韓發射疑似飛彈不明物體 南韓軍方分析中
韓聯社報導，南韓聯合參謀本部26日下午1時表示，北韓稍早向西海（黃海）的方向發射疑似飛彈的不明物體，南韓當局正在分析此次發射的相關細節。
一旦南韓軍方確認北韓此次發射的物體是彈道飛彈，將會是北韓時隔37天之後再度發射彈道飛彈，也是今年以來第8次。
北韓4月19日曾從咸鏡南道新浦市一帶，向東海試射5枚改良型「火星-11RA」地對地戰術彈道飛彈，攻擊約136公里外島嶼目標。朝中社稱，試射旨在驗證集束與破片地雷彈頭的性能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。