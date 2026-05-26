時隔37天再挑釁？北韓發射疑似飛彈不明物體 南韓軍方分析中

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部26日下午1時表示，北韓稍早向西海（黃海）的方向發射疑似飛彈的不明物體，南韓當局正在分析此次發射的相關細節。

一旦南韓軍方確認北韓此次發射的物體是彈道飛彈，將會是北韓時隔37天之後再度發射彈道飛彈，也是今年以來第8次。

北韓4月19日曾從咸鏡南道新浦市一帶，向東海試射5枚改良型「火星-11RA」地對地戰術彈道飛彈，攻擊約136公里外島嶼目標。朝中社稱，試射旨在驗證集束與破片地雷彈頭的性能。