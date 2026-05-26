Quad外長會議新德里登場 重振安全對話劍指中國

美國、印度、日本及澳洲的外長今天將在新德里會談，盼能重振以印太地區為重心的四方安全對話（Quad）。外界批評，在美國總統川普主政下，華府推動四方安全對話已趨緩。

這次四國外長會議是自2024年9月以來Quad第3次部長級會談，出席代表包括澳洲外長黃英賢（PennyWong）、印度外長蘇杰生（S. Jaishankar）、日本外相茂木敏充（Toshimitsu Motegi）以及美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。

「四方安全對話」4個成員國原本預計去年在印度舉行峰會，但由於川普與印度總理莫迪（NarendraModi）之間，因美國加重關稅等議題導致關係緊張，峰會最終未能如期舉行。

然而4個國家都對中國影響力擴大感到憂慮。盧比歐23日抵達印度，展開為期4天的訪問，擬強化與新德里的雙邊關係，並強調維護「自由且開放的印太地區」的重要性。

盧比歐24日在接受印度媒體採訪時表示：「我們不只是希望四方安全對話是每半年聚會一次的平台...我們希望它能成為真正推動合作的機制。」

盧比歐指出，美國希望四方成員國能針對海洋安全及關鍵礦產等議題，採取「具體行動」。

在日本方面，曾因與中國的外交爭端，以致從中國進口的某些關鍵礦產受阻，日方尤希望能讓礦產多元化供應。

另外，伊朗關閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）戰略要道，已嚴重衝擊全球能源市場與世界經濟，這一議題可望成為四方討論的焦點。

盧比歐並透露，這次四方外長會議將致力促成今年稍晚的領袖峰會。