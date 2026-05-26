俄外長與盧比歐通話促撤員 烏籲盟邦勿屈於脅迫

俄羅斯外交部表示，俄國外長拉夫羅夫今天與美國國務卿盧比歐通話時，敦促美國撤離駐烏克蘭基輔大使館外交人員。烏克蘭外長西比哈則敦促盟邦勿屈服於「俄方脅迫」。

法新社和路透社報導，俄羅斯外交部在聲明中說：「俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通電話。」

聲明還說：「拉夫羅夫提醒注意俄羅斯外交部今天的聲明，內容建議美國以及其他在基輔設有使領館的國家確保他們的外交人員和其他公民從烏克蘭首都（基輔）撤離。」

俄羅斯今天表示，計劃對基輔發動更多空襲，將鎖定「決策中心與指揮所」等目標，「我們警告外國公民，包括外交使領館與國際組織的人員，應盡快離開這座城市」。

西比哈（Andrii Sybiha）在社群平台X發文說：「我們目前正與夥伴討論，大家沒必要屈服於俄方脅迫。」

歐盟駐烏克蘭大使馬瑟諾娃（Katarina Mathernova）表示，俄方的警告意在製造恐慌。

她在社群媒體上說：「俄羅斯想要製造恐懼、恐慌，孤立烏克蘭，但不會得逞。歐盟不會離開，我們會留在基輔，我們會繼續與烏克蘭同在。」

法國外交部發言人今天表示：「我們早已習慣（俄羅斯總統）普丁（Vladimir Putin）的威脅，不可能撤離。」

俄羅斯本月稍早也曾呼籲外國公民和外交人員撤離基輔，當時警告若烏克蘭干擾紅場（Red Square）閱兵活動，將對基輔市中心發動大規模空襲。

俄羅斯上週末向烏克蘭發射數百架無人機和數十枚飛彈，造成4人死亡、數十人受傷，並導致基輔多處受損。

俄羅斯指控烏克蘭日前攻擊烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）俄羅斯占領區一處學生宿舍，造成21人死亡。普丁下令俄軍反擊報復。

烏克蘭軍方否認俄方指控，並說他們當時擊中當地一支精銳無人機指揮部隊。