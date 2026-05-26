民主剛果東部衝突升溫 偏逢伊波拉疫情蔓延204死

根據消息來源及當地居民今天指出，剛果民主共和國東部近日再度爆發衝突，政府軍與叛軍團體M23之間戰鬥激烈，而伊波拉疫情也正在當地蔓延。

法新社報導，民主剛果（DR Congo）東部地區資源豐富，過去30多年來陷於多個武裝團體的暴力衝突之中。2021年以來，由盧安達（Rwanda）撐腰的M23叛軍攻占大片區域，2025年初戰事再進一步升溫。

民主剛果東部正是目前伊波拉（Ebola）疫情爆發的核心地區，世界衛生組織（WHO）已因此發布國際衛生警示。

根據民主剛果衛生部週末公布的最新統計，伊波拉疫情已造成204人死亡，並有867起疑似病例。

安全部門及地方消息人士表示，最近戰鬥主要發生在北基伍省（North Kivu）的馬西西地區（Masisi），此地位於伊波拉疫情重災區伊圖里省（Ituri）的南方。

北基伍省副省長洛莫約（Didier Lomoyo）今天表示，位於吉桑干尼（Kisangani）的戰略機場遭到迫擊砲攻擊，這座機場為政府軍所用。

當地警方消息人士也透露，有兩架無人機遭到攔截，幸未造成任何損害。

近幾個月以來，M23多次攻擊吉桑干尼戰略機場，金夏沙（Kinshasa）政府軍的軍用飛機都從這座機場起飛。

當地消息來源表示，北基伍省和南基伍省（SouthKivu）最近遭到多次空襲，但法新社未能從獨立管道來證實這些空襲的死傷人數。