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以英國脫歐為鑑 加總理警告亞伯達省獨立恐低估後果

中央社／ 蒙特婁25日綜合外電報導
加拿大總理卡尼。(美聯社)
加拿大總理卡尼。(美聯社)

加拿大總理卡尼今天將亞伯達省（Alberta）考慮脫離加拿大的計畫比作英國脫歐，表示這麼做相當危險，暗指選民或許沒有充分了解到獨立公投帶來的後果。

綜合法新社與路透社報導，2016年英國投票脫離歐盟時，卡尼（Mark Carney）是當時英格蘭銀行（Bankof England）的總裁，並率領英國渡過退出歐盟的複雜歷程。

卡尼今天被問到公投議題時，以英國脫歐為鑑分享自身的經驗談。他說，英國民眾投票時，並不清楚投票會帶來的一切後果。

卡尼在首都渥太華告訴記者：「我親眼目睹了英國當時發生的情況，那時大家的說法是：先投票支持，這會是一次軟著陸，接著我們再來談判…如今10年過去，他們還在努力收拾殘局。」

卡尼說：「在這些涉及國土分裂的問題上，推動者往往會宣稱『投下這一票不需付出任何代價，投下這一票能讓我們在未來的談判中握有更強大的籌碼』，這是一種極其危險的虛張聲勢。」

在加拿大石油資源豐富的亞伯達省，分離主義者聲稱他們已收集超過30萬份支持者的簽名，依亞伯達省法律已足以強制啟動「脫離加拿大公投」的法定門檻。

然而，亞伯達省的一名法官日前駁回這項程序，同時裁定這項公民提案無效，因為分離主義者並未事先諮詢原住民群體，一旦脫離加拿大，這些原住民的法定權益恐面臨嚴重威脅。

民調顯示，亞伯達省約500萬人口中，約有30%的人支持獨立，創下歷史新高。雷德民意測驗機構（Angus Reid Group）今天發布最新民調顯示，高達60%亞伯達省民眾將選擇留在加拿大，若未來真的舉行具法律約束力的獨立公投，67%選民會堅決投下「反對票」。

那些極力推動分離的陣營表示，他們對前任總理杜魯道（Justin Trudeau）任內推動的環保政策感到強烈不滿，認為這些政策損害了該省的油氣產業。不過，卡尼2025年3月上任以來，已陸續撤回並放寬多項杜魯道時期的環保措施。（編譯：張茗喧）1150526

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