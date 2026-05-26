港媒：美中壓力下 柬埔寨鏟除電信詐騙犯罪

港媒分析，柬埔寨在美國和中國的壓力之下，正全力鏟除該國的電信詐騙犯罪，以「保政權」，包括清除背後涉案官員。

明報今天刊文表示，柬埔寨近日召開4000人幹部大會，參議院主席、代國家元首洪森強硬發話，指柬國必須持續嚴厲打擊電騙犯罪，若只打擊電騙集團，不清除背後涉案官員，相關行動「不可能真正成功」。

文章表示，這是柬國首次公開承認電騙產業之所以長期存在，背後是官商勾結。最近，柬埔寨蒙多基里省長、省警察局長和憲兵司令已相繼被免職。

文章表示，「柬埔寨是全球電騙王國，被視為實施『灰金養國』」，但電騙已搞得全球天怒人怨，「中美很生氣」，柬埔寨不得不「清理門戶」。

據指出，早於2023年8月，美國紐約時報已刊登調查報導，指柬埔寨電騙猖獗，是由於權勢人物和警方成「保護傘」；2024年，美國財政部宣布制裁柬埔寨華裔大亨李永法和他旗下的度假村，原因是操控電騙、嚴重侵犯人權。

當時柬國對此表達「最深切失望和遺憾」，卻力挺李永法為國家創造大量就業機會。

2025年，亞洲週刊發表封面文章，指柬埔寨是電騙重鎮，幕後操控電騙園的太子集團陳志和執政黨參議員李永法都是總理洪馬內的內政顧問。柬埔寨官方其後公開駁斥這是刻意無視柬埔寨政府的努力，將複雜區域性跨國犯罪問題標籤化，嚴重誤導國際輿論。

但今年1月，同時遭美中通緝的陳志被捕並押送北京處理，美國此前也曾查扣陳志名下高達12.7萬枚比特幣（價值約150億美元）。

其後，洪森發表聲明稱「一些人企圖利用執政黨主席及政府總理之名作為保護傘，以掩蓋自身違法行為」。

接著，柬埔寨展開大規模掃蕩行動，今年已拘捕1萬1000人，包括有「勳爵」頭銜的「皇樂園區」電騙首腦黃繼茂。今年4月，太子集團旗下匯旺集團董事長李雄也被押往中國。

據指出，洪森侄子、富商洪都承認曾持有「匯旺支付」30%的股權，但聲稱未參與任何經營決策或管理。

文章表示，在中美兩強夾擊下，柬國別無選擇，「洪森是經歷過槍林彈雨的一代梟雄」，知道只能「斷尾求生」，才能「保政權」。

他並警告，現在若不徹底鏟除電騙，柬埔寨未來將面臨「大災難」，並將此上升至「柬埔寨國家安全面臨嚴重威脅」的高度。