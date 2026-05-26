伊波拉快速蔓延 世衛促民主剛果鄰國立即防堵

世界衛生組織秘書長譚德塞今天表示，剛果民主共和國的鄰國正面臨伊波拉病毒重大威脅，應立即採取行動遏止這種致命病毒蔓延。

法新社報導，譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）表示：「與民主剛果接壤的國家風險尤其高，應立即採取行動。」他還說，明天將前往當前疫情的爆發中心民主剛果。

譚德塞在一場討論這種病毒性出血熱的線上部長級會議上表示：「疫情正在迅速擴散。」伊波拉病毒可透過直接接觸體液傳播，並可能引發嚴重出血及器官衰竭。

他表示，目前這波疫情「尤其棘手」。

他從日內瓦透過視訊連線表示：「首先，由於未能及時偵測到疫情，導致我們現在只能被迫追趕這場傳播極快的疫情。我們正緊急擴大行動，但疫情擴散速度仍超越我們的應對能力。」

其次，最先在5中旬發現疫情的民主剛果東部各省，如今「局勢高度動盪，近幾個月來武裝衝突不斷加劇，且當地居民對外部官方機構也抱持強烈的不信任感」。

第三，他指出，針對引起這波疫情的邦迪布焦（Bundibugyo）伊波拉病毒，目前「尚無獲核准的疫苗或治療藥物」。

世衛組織的紀錄顯示，自5月中旬以來，民主剛果已有10例伊波拉確診死亡病例，以及220例疑似死亡病例。自5月15日金夏沙宣布疫情爆發以來，另累計約900例疑似病例。