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俄警告外國人速離基輔 揚言將轟炸決策中心

中央社／ 莫斯科25日綜合外電報導

俄羅斯今天向外國人與外交人員發出警告，要求他們離開基輔，並表示計劃對烏克蘭首都發動更多攻擊，包括鎖定其「決策中心」。

法新社報導，俄羅斯外交部在聲明中表示：「攻擊將鎖定決策中心與指揮所等目標…我們警告外國公民，包括外交使團與國際組織的人員，應盡快離開這座城市。」

根據路透社，俄羅斯外交部表示，這些攻擊是回應莫斯科所稱，烏克蘭蓄意用無人機襲擊烏東俄控盧甘斯克地區（Luhansk）一處學生宿舍的事件。烏克蘭軍方否認俄方指控，並表示他們當時擊中的是該地區一支精銳無人機指揮部隊。

俄羅斯外交部在聲明中表示：「在此情況下，俄羅斯聯邦武裝部隊正對基輔的烏克蘭軍工企業展開一系列系統性攻擊。」

在基輔，搜救人員今天持續處理昨天空襲造成的後續影響。當局表示，這波攻擊已造成2人死亡、91人受傷。

基輔 烏克蘭 俄羅斯

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