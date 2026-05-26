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美中角力 拚戰鈣鈦礦技術

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

SpaceX看好太空AI後市之際，中國大陸於24日成功發射載人飛船「神舟23號」，並首次在中國大陸太空站進行鈣鈦礦電池服役實驗。業界認為，美中太空AI角力戰火已點燃，誰能盡速掌握鈣鈦礦太陽能技術應用，就有機會在太空AI競賽中勝出。

目前太陽能發電已普遍用於太空衛星，但因發電量不夠大，電力大多僅能讓衛星運作，未來若採用鈣鈦礦太陽能電池進行發電，則有望將電量擴增數倍，進而支撐太空AI資料中心運作，解決地球電力不足的痛點。

據了解，鈣鈦礦太陽能電池被市場譽為「次世代太陽能」的明日之星，主要原因在於其轉換效率遠高於傳統矽晶電池，且因可做成柔性薄膜，因此單位重量較小，加上具備驚人的抗輻射性，被視為取代傳統矽晶的次世代太陽能技術。

由於近年來技術日益成熟，目前鈣鈦礦太陽能距離商業化與量產已不遠，更重要的是，該技術本身最怕水氣與氧氣，但因太空屬於真空環境，因此能發揮最大的發電效率，並有望成為太空AI的主要發電技術。

業界分析，過去冷戰期間的美、蘇太空大戰，如今已演變為美中太空AI競賽，將人送上太空已經不稀奇，在太空中製造出龐大的電力更為重要。因此，無論是美國或中國大陸的官方與民間企業，都正在研究如何盡速實現太空AI目標，而鈣鈦礦太陽能電池因物理特性因素，勢必將扮演關鍵要角。

太空 太陽能 中國大陸

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