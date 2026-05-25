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川普要求簽亞伯拉罕協議 沙國消息人士：除非巴勒斯坦建國
美國總統川普稍早在「真實社群」發文，要求中東各國加入「亞伯拉罕協議」，與以色列關係正常化。川普點名沙烏地阿拉伯、卡達、巴基斯坦、土耳其、埃及、約旦加入「亞伯拉罕協議」，還提到阿聯與巴林已經簽署。
美國CNN報導，沙烏地阿拉伯一名消息人士表示，只有巴勒斯坦建國，沙國才可能與以色列關係正常化。這名消息人士說：「沙烏地阿拉伯的立場一如既往，就是只有在巴勒斯坦建國之路不可逆轉的狀況下，才可能這麼做。」
在2020年川普上個總統任期，巴林和阿聯簽署了「亞伯拉罕協議」，與以色列關係正常化，隨後以色列與摩洛哥簽署了類似協議。在此之前，正式承認以色列的阿拉伯國家只有埃及和約旦，其他大多數阿拉伯國家都承諾，在巴勒斯坦建國之前不會承認以色列。
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