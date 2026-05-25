以色列國安部長羞辱志工影片 芬蘭與歐洲多國譴責

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）昨日接受國家廣播公司現場直播訪問時，嚴厲譴責以色列國家安全部長發布羞辱國際志工影片的行為，痛批其完全不合理且違反國際規範。

隨著3名受害芬蘭志工在日前撤離並公開控訴遭暴力對待，外交部已正式要求以色列駐芬蘭大使做出交代。

這起引發歐洲多國外交公怒事件，源於以色列官方在海上攔截「全球堅毅」（Global Sumud）國際救援船隊，船隊此行目的是欲衝破加薩海上封鎖，為難民運送緊急人道物資。

據芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，遭扣留的428名國際志工來自超過40個國家，包含醫生、記者與人權工作者，其中有3名芬蘭公民。

平安撤離並返回赫爾辛基的芬蘭志工為薩利赫（Ämäl Salih）、斯尼卡斯（Emmy Snickars）與莫諾寧（Tero Mononen）。報導中，薩利赫受訪時直言，他們在被扣留期間遭受暴力與有損尊嚴的非人道對待，志工們被剝奪睡眠，臨時貨櫃監獄環境極其惡劣。

船隊組織與部分獲釋志工更進一步指控，部分被拘留者在遭扣押期間甚至面臨了性暴力的嚴重威脅。

這場外交風暴的導火線，是以色列極右翼國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）日前在社群媒體X發布的一段震撼影片。據芬蘭「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）引述以色列「國土報」（Haaretz）報導，畫面顯示，被捕的國際志工在阿什杜德（Ashdod）港口被強迫下跪、臉部朝下，雙手以束帶反綁。

影片中一名女性志工高喊口號時，遭警方粗暴壓制並在地上拖行，班吉維爾不僅在旁用希伯來語稱讚「做得好」，更揮舞以色列國旗對著志工嘲諷表示，這裡他們才是主人。

這段影片隨即在歐洲引發強烈反彈，據報導，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）痛批這項對待是「對人類尊嚴的侮辱」，義大利外交部已召見以色列大使要求正式道歉並立即釋放遭扣留的義大利公民；英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）也公開表示對影片深感震驚，要求以色列當局給出說法。

這場風暴同時引起以色列內閣的公開決裂，報導中說，以色列外交部長薩爾（Gideon Sa'ar）用罕見的嚴厲措辭，痛斥班吉維爾以可恥行徑故意傷害國家利益；總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也發表聲明，指出班吉維爾對待志工的方式，不符以色列的價值觀與規範。然而，班吉維爾仍透過社群媒體強硬辯護，聲稱任何前來支持恐怖主義的人都會得到一記耳光。

這次遭攔截的救援行動，已是近期國際團體第2次嘗試突破自2007年起以色列對加薩實施的海上封鎖。