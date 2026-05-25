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安哥拉金礦場坍塌釀28死 近半數罹難者來自同一家族

中央社／ 安哥拉首都魯安達25日綜合外電報導
安哥拉北部一座非法開挖的小型金礦場近日坍塌，造成至少28名礦工喪命。示意圖／ingimage
安哥拉北部一座非法開挖的小型金礦場近日坍塌，造成至少28名礦工喪命。示意圖／ingimage

根據安哥拉官員說法和當地媒體報導，這個非洲國家北部一座非法開挖的小型金礦場近日坍塌，造成至少28名礦工喪命，近半數罹難者來自同一家族。

法新社報導，一名警官告訴國營安哥拉電視台（TPA），首都魯安達東北方的本哥省（Bengo）23日一早發生礦場坍塌事故，當局已尋獲28具年齡介於18歲至45歲的罹難者遺體。

這名警官昨天表示，「這些年輕人正在當地開採黃金這項戰略性礦產，但礦坑突然坍塌」，強調當局持續搜尋是否還有其他罹難者。

救災部門官員告訴當地媒體，28名死者中有13人來自同一家族。

安哥拉擁有鑽石、黃金及其他豐富礦產資源，據說吸引數以千計男子前往該國欠缺監管和非法開挖的礦區工作，其中不乏來自安哥拉鄰國剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果）民眾。

另據安哥拉通訊社（Angola Press Agency），本哥省官員估算約有7000名非法礦工在當地開採黃金。

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