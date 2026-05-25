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俄官員控烏克蘭空襲邊境及俄占區 6死

中央社／ 莫斯科25日綜合外電報導

官員表示，烏克蘭今天發動攻擊，導致俄羅斯占領的烏克蘭地區、俄羅斯邊境的貝爾哥羅德州（Belgorod）和布揚斯克州（Bryansk）共6人喪生，死者包括兩名兒童。

法新社報導，自2022年2月俄羅斯全面進攻烏克蘭以來，烏克蘭經常報復反擊俄方，以回應自身每天承受的轟炸。

莫斯科當局扶植的地方行政部門表示，俄占區頓內茨克州（Donetsk）前線城鎮戈利夫卡（Gorlivka）有4人死亡，其中包括兩名兒童。

戈利夫卡市長普瑞荷德科（Ivan Prikhodko）表示：「烏克蘭武裝部隊攻擊戈利夫卡的加里寧斯基區（Kalininsky），4名平民因此死亡，其中包括2012年及2013年出生的兩名兒童。」

俄國地方當局另指出，烏克蘭無人機在清晨時分襲擊俄羅斯西部的布揚斯克州和貝爾哥羅德州，造成兩人喪生。

俄方今天遇襲前曾猛烈轟炸烏克蘭，上週末對烏克蘭首都基輔（Kyiv）發動的攻擊，還使用了一枚可攜帶核彈頭的飛彈。根據烏克蘭當局的說法，那次攻擊造成4人死亡、逾百人受傷。

俄方則表示，那次打擊是為了報復烏克蘭無人機襲擊俄羅斯占領的盧甘斯克州（Lugansk）境內教育大樓，該事件造成21人喪生、40多人受傷。

俄占區 烏克蘭 俄羅斯

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