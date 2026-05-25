英國防大臣專機飛近俄邊界 訊號遭干擾GPS失效

英國國防部今天證實，英國國防大臣希利搭乘的皇家空軍專機上週在俄羅斯邊界附近飛行時，訊號遭到干擾，全球衛星定位系統（GPS）也一度失效。

英國「泰晤士報」（The Times）率先披露此事，希利（John Healey）日前赴愛沙尼亞訪視駐紮當地的英國軍人，本月21日返國途中，其搭乘的皇家空軍專機訊號遭到干擾。

英國國防部向法新社證實此事屬實，並補充道：「這是魯莽的俄羅斯干擾行為，但皇家空軍已做好充分準備應對這類活動。」

國防部未進一步說明誰是具體主使者，以及希利的專機是否遭刻意鎖定。

根據泰晤士報，這起事件導致專機在3小時航程中無法使用GPS，機師被迫改用其他導航系統。

有記者隨行的泰晤士報指出，當時電子裝置無法連上網路，部分儀錶板也出現異常。

此外，英國國防部上週表示，兩架俄羅斯戰機4月在黑海上空以「反覆且危險」的方式攔截一架英國偵察機。

希利也譴責這起事件，批評俄羅斯飛行員在國際空域的行為「危險且不可接受」，並強調這不會「動搖英國捍衛北大西洋公約組織（NATO）、盟友及自身利益並對抗俄國侵略的決心」。