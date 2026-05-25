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民主剛果爆伊波拉疫情 鄰國烏干達新增兩起病例
東非國家烏干達的衛生部今天證實新增兩起伊波拉（Ebola）病例，使得自發現疫情以來烏干達的總病例數增至7例。
法新社報導，烏干達衛生部表示：「新增兩起確診病例是任職於（首都）康培拉（Kampala）某私人醫療機構的烏干達醫護人員，兩人均已收治於指定治療單位，現正接受醫療照護。」
衛生部在簡短聲明中指出，正在追蹤這兩人的接觸者，並呼籲民眾如有人出現疑似伊波拉的症狀，應立即通報醫療機構。
烏干達的鄰國剛果民主共和國（民主剛果）15日宣布爆發伊波拉疫情，是這波疫情的中心。世界衛生組織（WHO）秘書長昨天表示，民主剛果已發現超過900起伊波拉疑似病例。
烏干達在確認兩起伊波拉病例後，上週宣布暫停所有前往民主剛果的公共交通運輸。這兩起病例是入境烏干達的民主剛果民眾，其中一人染病，另一人死亡。
本月23日，烏干達又出現3起確診病例，包括一名烏干達司機、一名烏干達醫療衛生工作者及一名來自民主剛果的女性。
伊波拉是致命的病毒性疾病，會經由直接接觸體液傳播，可能導致嚴重出血和器官衰竭。
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