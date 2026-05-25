巴基斯坦、孟加拉重大車禍共32死 節日前民眾返鄉遇劫

巴基斯坦西北部開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）今天發生廂型車失控衝撞人群的事故，造成至少17死。孟加拉今晨則發生卡車翻覆事故，至少15人因此喪生。

由於正逢伊斯蘭曆中重要節慶之一的忠孝節（Eidal-Adha，又稱宰牲節或古爾邦節）假期前夕，許多乘客正趕著返鄉，卻遭遇交通事故。

在巴基斯坦那起事故，一輛客運巴士從史瓦特（Swat）前往白夏瓦（Peshawar）途中，因機械故障停靠在路旁。乘客下車後在附近等待時，一輛廂型車失控衝向人群及停在路邊的巴士。

救援人員費齊（Bilal Ahmad Faizi）告訴法新社，「至少有17人喪生，超過10人受傷」，其中3名傷者傷勢嚴重。當地醫院的醫師阿里（Muhammad Ali）也證實死亡人數。

交通法規執行不力、超速、道路安全標準低落及危險駕駛行為，使巴基斯坦交通事故時有所聞。

另一方面，孟加拉警方表示，一輛載有鋼筋及乘客的卡車，今晨在孟加拉中部一條主要公路上翻覆，造成至少15人死亡、10人受傷。

美聯社報導，當地警長霍森（Fuad Hossain）表示，事故發生在早上5時左右，地點位於首都達卡西北方83公里的坦格爾縣（Tangail）索拉托伊爾區（Soratoil），肇事原因是司機對卡車失去控制。

霍森表示，卡車上載著搭便車的乘客，正從達卡前往孟加拉北部，卡車翻覆導致他們當場罹難。他說乘客多半是臨時工，原本打算返家與家人團聚過節。

在孟加拉這個人口超過1億7000萬的國家，每年有數千人死於交通事故，原因包括交通執法鬆散、道路狀況不佳以及駕駛技術不夠熟練。